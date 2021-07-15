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بسبب هاتف.. شاب يضرب والدته وسط الشارع ويهددها بالسلاح (فيديو)

الشاب ضرب والدته لأنها رفضت شراء هاتف له (وسائل إعلام تركية)
الشاب ضرب والدته لأنها رفضت شراء هاتف له (وسائل إعلام تركية)
15/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202104:53 PM (مكة المكرمة)

أقدم شاب تركي على ضرب والدته وتهديدها بالسلاح وسط أحد شوارع منطقة (سانجاكتيبي) في إسطنبول.

ونشرت وكالة (İ HA) المحلية لقطات للواقعة، وجاء في التفاصيل -بحسب وسائل إعلام تركية- أن الشاب ضرب والدته لأنها رفضت شراء هاتف له.

وقام الشاب بعدها بتوجيه السلاح إليها وهي جالسة على الأرض وهددها بالقتل، بالإضافة إلى مهاجمته أحد المارة الذي حاول التدخل لحماية الأم وإيقافه عن إيذائها.

وعلى الفور حاصر المواطنون الذين شهدوا الواقعة الشاب وأبلغوا الشرطة التي حضرت بالفعل إلى المكان وألقت القبض عليه وفتحت تحقيقًا في الحادثة، بينما نُقلت الأم إلى المستشفى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

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