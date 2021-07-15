بسبب هاتف.. شاب يضرب والدته وسط الشارع ويهددها بالسلاح (فيديو)

أقدم شاب تركي على ضرب والدته وتهديدها بالسلاح وسط أحد شوارع منطقة (سانجاكتيبي) في إسطنبول.

ونشرت وكالة (İ HA) المحلية لقطات للواقعة، وجاء في التفاصيل -بحسب وسائل إعلام تركية- أن الشاب ضرب والدته لأنها رفضت شراء هاتف له.

عقوق على الملأ.. شاب يضرب والدته وسط الشارع ويشهر سلاحه في وجه شخص أراد التدخل لحمايتها

تم الاعتداء وسط شارع منطقة سانجاكتيبي في #إسطنبول التركية.

نجت المرأة إثر تدخل الأهالي، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.#تركيا pic.twitter.com/kpYhVd17qS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 15, 2021

وقام الشاب بعدها بتوجيه السلاح إليها وهي جالسة على الأرض وهددها بالقتل، بالإضافة إلى مهاجمته أحد المارة الذي حاول التدخل لحماية الأم وإيقافه عن إيذائها.

وعلى الفور حاصر المواطنون الذين شهدوا الواقعة الشاب وأبلغوا الشرطة التي حضرت بالفعل إلى المكان وألقت القبض عليه وفتحت تحقيقًا في الحادثة، بينما نُقلت الأم إلى المستشفى.