مساعد وزير خارجية مصر الأسبق: أزمة سد النهضة سياسية وهكذا يمكن حلها فنيا (فيديو)

أكد السفير جمال بيومي المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، أن قضية سد النهضة سياسية، موضحًا أن الأزمة يمكن حلها فنيًا إذا أرادت إثيوبيا ذلك.

وقال في مداخلة على الجزيرة مباشر إن الهضبة الإثيوبية تهبط عليها آلاف المليارات من المياه لدرجة إغراق الهضبة في بعض الأحيان، فإذا كان السد كما تقول إثيوبيا غرضه توليد الكهرباء فلا يكون ذلك إلا بتمرير المياه من الجنوب إلى الشمال عبر أنابيب تصل لدولتي المصب (السودان ومصر).

وأضاف أن السد مقام في شمال إثيوبيا والمياه لا تتجه للجنوب وبالتالي لا مجال للحديث عن حصة مياه لها، كما أن إثيوبيا لا تملك نظامًا للري وليست بحاجة إليه في ظل هطول هذه الكمية من الأمطار ووفرة المياه.

وأشار السفير المصري إلى نقطتين:

الأولى تتمثل في سرعة ملء السد الذي سوف يؤثر على تدفق المياه لدولتي المصب، ومصر تحديدًا لا تتحمل نقطة مياه أقل بل بالعكس تحاول إيجاد مصادر أخرى للمياه.

أما النقطة الثانية فهي أن إثيوبيا لم تقبل أي رأي فني في موضوع مدى قدرة التربة الطفلية التي يقام عليها السد على تحمل مضاعفة ارتفاع السد التي أقدمت عليها إثيوبيا، لأن الخشية أنه بعد الملء الكامل ألا تتحمل التربة هذا الوزن من المياه ويحدث الانهيار.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق جمال بيومي يتحدث عن حل فني لأزمة #سد_النهضة pic.twitter.com/OW3U6kt2zj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 14, 2021

ونفى بيومي أن يكون اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 اعترف بهذه المواصفات الفنية للسد، مؤكدًا أن الاتفاق أكد على حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء، بل إن وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي قال إن القاهرة عرضت على أديس أبابا بناء السد وشراء الكهرباء منها إذا شاءت وربطها بأعظم شبكة كهرباء تقيمها مصر الآن والتي تمتد من بغداد شرقًا إلى الدار البيضاء غربًا واتصالًا باليونان عبر كابل بحري ووصولًا للسودان والكونغو وتنزانيا.

وتابع “لكن هناك مشكلة سياسية في مكان ما وهو أمر واضح لأنه فنيًا لا نجد عقبة، وهنا أتكلم عن عشرات الرسائل التي درست هذا الموضوع وتقر بإمكانية توزيع المياه ووصولها بشكل عادل إلى الدول الثلاث، فما الذي جعل إثيوبيا ترفض التوقيع على محضر المقابلات التي جرت في واشنطن؟!”.

وقال “فنيًا هناك شبه اتفاق لكن إثيوبيا تمتنع عن التوقيع وتتحدث بطريق مبهمة عن بيع المياه، ولا يوجد مجال للحديث عن بيع دولة منبع المياه لدول المصب وهذه مسائل مستقرة منذ آلاف السنين ولا سبيل للعبث بها”.

وبشأن دور الاتحاد الأفريقي، طمأن السفير المصري الجميع بأن هناك رعاية للمفاوضات وأن الذهاب للمجتمع الدولي قد يتطلب وجود مراقبين من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمتابعة القضية التي مضى عليها سنوات طويلة وفي كل مرة تتوقف عند عقبة، وحين تم الوصول لشبه اتفاق في واشنطن، رفضت إثيوبيا التوقيع عليه.

وكان زيرهون آبيبي عضو فريق التفاوض الإثيوبي بملف سد النهضة قال للجزيرة مباشر إن بلاده ماضية في الملء الثاني للسد، وإنه من المستحيل إيقاف التعبئة لا سيّما وأن دولتي المصب وقعتا على اتفاقية المبادئ عام 2015.

وأكد أن بلاده هي بلد المنبع ومن حقها أن تستفيد من هذه المياه وأن الهدف من تشغيل السد هو توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج حصة من مياه النيل الأزرق شأنها شأن دولتي المصب، وأنه ليس من المقبول عدم حصول إثيوبيا على حصة من المياه.

وشدّد آبيبي على أنه وفق القانون الدولي فلا وجود لما يسميه المصريون “الحق التاريخي” في مياه النيل، وإنما مشاطرة المياه بصورة منصفة بين الدول المشاطئة.

وفي السياق ذاته، أعربت الخارجية الإثيوبية في بيان عن أسفها لما سمته تسييس المفاوضات الثلاثية بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة. وأبدت استعدادها للعمل وفق النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي لحل أزمة السد، ودعت مصر والسودان إلى التفاوض بحسن نية.

وفي 5 من يوليو/ تموز الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.