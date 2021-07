قذيفة من منتصف الملعب أجمل أهداف بطولة أوربا 2020 (فيديو)

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، إن هدف مهاجم جمهورية التشيك باتريك شيك من مسافة بعيدة أمام أسكتلندا فاز بالتصويت بجائزة أجمل هدف في بطولة أوربا 2020.

واستغل شيك خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد من منتصف الملعب تقريبا ليهز شباك أسكتلندا في دور المجموعات.

وبهذه التسديدة من 45.45 متر سجل مهاجم باير ليفركوزن هدفا من أبعد مسافة في تاريخ بطولة أوربا.

🇨🇿🙌 After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️💥#EUROGOTT @GazpromFootball #EURO2020 pic.twitter.com/qBENMPj25b

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 14, 2021