عاصفة برَد شديدة تحتجز طائرة إماراتية في الجو 90 دقيقة وتتسبب بأضرار جسيمة (صور)

عادت طائرة ركاب تابعة لطيران الإمارات من طراز بوينغ 777-300ER إلى ميلانو الإيطالية بعد أن تسبب البرَد الشديد في إلحاق الضرر بجسم الطائرة أثناء رحلة متجهة إلى نيويورك الأمريكية.

وقع الحادث أمس الثلاثاء بعد دقائق من إقلاع الطائرة المسجلة تحت اسمA6-ECF في رحلة من مطار مالبينسا بإيطاليا إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، حيث واجهت الطائرة عاصفة بَرَد شديدة تسببت في أضرار جسيمة في مقدمة وجسم الطائرة.

وبينما يمكن للطائرات عادة التعامل مع الأحداث الجوية السيئة، قرر طاقم الطائرة على الفور العودة إلى ميلانو، لكن الطائرة كانت مزودة بالوقود الكامل للمسافات الطويلة، لذلك اضطرت للبقاء لمدة 90 دقيقة تقريبًا في الجو فوق مطار مالبينسا.

ووفقًا لبيانات الرحلة من مواقع عدة، حلقت الطائرة على ارتفاع 11 ألف قدم وبعد ذلك على ارتفاع حوالي 5 آلاف قدم، وبمجرد إحراق ما يكفي من الوقود لتجنب النزول الحاد، هبطت الطائرة في مطار مالبينسا.

By the time of the departure of #EK205, a frontal system has moved to the northwest of Malpensa Airport with intense precipitation and strong winds. https://t.co/7EvBGGlqvl pic.twitter.com/i5h3nk7sCP

— JACDEC (@JacdecNew) July 13, 2021