روبوت يوزع ماء زمزم على الحجاج في زمن كورونا (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية أنها ستستخدم الروبوت المتحرك في توزيع مياه زمزم على ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين فيما وصف بنقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم وذلك في زمن جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت “أحدث التقنيات” لتوزيع عبوات ماء زمزم على الحجاج من خلال الروبوتات الذكية والعربات عالية التقنية، لتقديم المياه مبردة ومعقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بدر اللقماني أن الروبوت يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة ويستطيع العمل لمدة ثمان ساعات متواصلة دون تدخل بشري ويعمل بالبطارية القابلة للشحن لإيصال ماء زمزم بطريقة ذكية وصحية وآمنة.

#فيديو_واس| أحدث التقنيات لتوزيع عبوات ماء زمزم على الحجاج .. روبوتات ذكية لتقديم المياه مبردة معقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.#بسلام_آمنين #واس_عام pic.twitter.com/KulcWuefVp — واس العام (@SPAregions) July 14, 2021

وكانت السعودية قد أعلنت اقتصار أداء فريضة الحج للعام الجاري، على 60 ألف حاج من داخل المملكة، بسبب تحورات فيروس كورونا في العالم.

وشهد 2020 موسما استثنائيا للحج جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019، من كل أرجاء العالم.