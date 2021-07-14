حماس والجهاد تدينان افتتاح الإمارات سفارة في إسرائيل.. والتطبيع خيانة يتصدر التفاعلات (فيديو)

دانت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة، سفارة لها في إسرائيل.

وقالت حركة حماس، في بيان إن “افتتاح الإمارات سفارتها لدى الكيان الصهيوني، إصرار على الخطيئة الكبرى بحق شعبنا الفلسطيني وكل شعوب المنطقة”.

وأضافت “الأخطر من ذلك أن يأتي هذا التصرف من الإمارات بعد عدوان صهيوني إرهابي على شعبنا ومقدساته.. ما يمثل انحدارا خطيرا في السياسة الإماراتية”.

وطالب البيان بوقف ما أسماه “التدهور الخطير في السياسة الإماراتية، والعمل على تصويب هذا المسار الخاطئ.. وإنهاء كل أشكال التعامل والتطبيع مع الاحتلال”.

“خيانة وجريمة”

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي افتتاح السفارة، وقال طارق سلمي المتحدث باسم الحركة في بيان “سيسجل التاريخ أنه في الوقت الذي تتسارع فيه جرائم الاحتلال في القدس وهدم المنازل واقتحام المسجد الأقصى، كان حكام الإمارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال”.

وتابع “ربما كانت هذه السفارة قد أقيمت على أنقاض منزل أو أرض لعائلة فلسطينية هجرت أو أبيدت خلال نكبة العام 1948”.

وأضاف أن التطبيع والتحالف مع إسرائيل سيبقيان “خيانة وجريمة مهما كانت المبررات ومهما حاول المطبّعون لي عنق الحقيقة”.

Israeli president @Isaac_Herzog and UAE Ambassador @AmbAlKhaja stand during the National Anthem Ishy Biladi in Tel Aviv after the flag raising ceremony 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/nb1pD6GjbC — Michal Divon מיכל דיבון ميخال ديفون (@michaldivon) July 14, 2021

وافتتحت الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها في تل أبيب، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وقص سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، والرئيس الاسرائيلي شريط الافتتاح خلال مراسم تدشين السفارة.

وقال الرئيس الإسرائيلي في كلمته إن رؤية علم الإمارات في سماء تل أبيب “كان سيبدو وكأنه حلم بعيد المنال في الماضي، اليوم أصبح حقيقة واقعة”.

وتأتي خطوة افتتاح السفارة الإماراتية بعد نحو أسبوعين على افتتاح إسرائيل سفارة وقنصلية لها في الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تطبيع في سبتمبر/أيلول 2020 برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

في هذه اللحظات شريط فيديو في حفل تدشين سفارة الإمارات لدى اسرائيل والكلمة السحرية سلام بكل اللغات 🕊 pic.twitter.com/IcP5bTgBFl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2021

#التطبيع_خيانة

وتصدر وسم #التطبيع_خيانة التفاعلات عبر المنصات العربية والفلسطينية بعد افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب، وسط أجواء احتفالية ومظاهر “ود” وصفها النشطاء بـ”المستفزة “.

وعبر ناشطون عن رفضهم لمشاهد التطبيع العلنية والود غير المسبوق والتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي الذي “يقتل ويهجر ويدمر ويغتال طفولة أبناء الشعب الفلسطيني”، على حد وصفهم.

ورأى آخرون أن هذا المشهد ما هو إلا “خيانة وعار” في الوقت الذي تحتاج فيه الدول العربية للتكاتف والوحدة ومحاربة الاحتلال لا الاتفاق معه ومساندته.

وقد احتفت المنصات الإسرائيلية بافتتاح سفارة الإمارات، وتداولت مقاطع فيديو وصور توثق لحظات افتتاح السفارة الإماراتية في إسرائيل، وإلقاء النشيد الإماراتي ورفع العلمين الإسرائيلي والإماراتي جنباً إلى جنب على مداخل السفارة، وسط أجواء احتفالية وحماسية.

فتح سفارة الإمارات في الكيان والاحتفالات الوهمية لن تفلح في التغطية على أزمة الوجود التي يعيشها الاحتلال، فهو كيان ميت مع وقف التنفيذ

لن ينجح في صناعة الوجود، واحتضان حكام الإمارات لن يمنحه عمراً جديداً، إنما يُسرع في سقوطهم مع زواله المحتوم#التطبيع_خيانة — merdawe2020محمود مرداوي (@merdawe2020) July 14, 2021

لقد انزلقت دولة الإمارات مع محمد بن زايد إلى قعر الخيانة والمذلة غير المسبوقة، وافتتحت اليوم سفارة لها في تل أبيب!

رحم الله الشيخ العربي زايد آل نهيان

ليته كان عاقراً — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) July 14, 2021

على ماذا يصفقون حكام #الامارات ؟

على العار الذي اقترفوه ؟

أم على القذارة التي دخلوا فيها؟ pic.twitter.com/z9xeGxWDY9 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 14, 2021

المجد كل المجد لفلسطين و لمن أخلص لها وأنتصر لقضيتها بقول أو عمل ، أما المطبعون والخونة فلن ينالوا إلا الخيبة ولن يذكرهم التاريخ إلا بسوء فعلتهم وخيانتهم لفلسطين وللأمة العربية و الإسلامية.

مبروك سفارة الإمارات في تل أبيب ، بالرفاه والبنين بين الطرفين.#التطبيع_خيانة — Muhammed | محمد 🇯🇴 (@Drmuhammed95) July 14, 2021

رفع اليوم علم الإمارات على جثث ألاف الشهداء و الجرحى ، كانو يصفقون و كأنه انتصار لكنهم لا يعلمون أنها الهزيمة الأزلية لهم ،فهذه الأرض المخضبة بدماء الشهداء ستبتلع كل من خانها و رفع علمه منتصرا على جثث و أشلاء أبنائها ++++ pic.twitter.com/nAmPSQv3Co — YOUSEF𓂆 🇵🇸 (@Yousef_a97) July 14, 2021

في الوقت الذي تتسارع فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة.. حكام #الإمارات يفتتحون سفارتهم لدى الاحتلال في "تل أبيب"..#التطبيع_خيانة#فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/d7pFNOIopN — Fatima Ftouni (@ftounifatima) July 14, 2021

محمد الخاجة يقول سنعمل معاً لتحويل الحلم إلى حقيقة

حسب علمي الحلم الصهيوني هو "إسرائيل الكبرى" فهل هذا ما يقصده#التطبيع_خيانة #جيش_فلسطين_الإلكتروني #فلسطين_قضيتي #الامارات — 𓂆🇵🇸 المشّاء ابن حيفا (@Rd_pales) July 14, 2021

الامارات مشروع خيانة ، ومستعمره صهيونية في وطننا العربي #التطبيع_خيانة #الامارات — ناجي العلي (@laith_eid) July 14, 2021

الحكومات العربية تطبع مع إسرائيل لكسب مصالح مادية و الشعوب العربية ترفض التطبيع لأنها تؤاثر المبادئ و القيم على المصالح المادية الحكومات العربية تضرب شعوبها بالحديد و النار لقبول التطبيع لكي لا تغضب إسرائيل سؤالي ما الفرق بين الحكومات العربية المطبعة و بين إسرائيل كلاهما تبطشان! — Ghassan Khamis (@khamis_ghassan) July 14, 2021

الإمارات أول دولة خليجية وافقت على التطبيع مع إسرائيل و على فتح سفارة لها في تل أبيب و ذلك بموجب إتفاقيات أبراهام المزعومة و تحت رعاية أمريكية.

هنيئاً لحكومة الإمارات بهذا الانسلاخ و نأمل أن تكون فخورة بتعاونها مع قتلة الأطفال. https://t.co/nO03Q96Vq1 — إلهام سلامة (@ilham_ibraheem) July 14, 2021

כמה מרגש לפתוח את הבוקר באירוע היסטורי של פתיחת שגרירות איחוד האמירויות בישראל. עם שוחר שלום אנו והרוצים בשלום יתקבלו בזרועות פתוחות. זהו צעד חשוב עבור כל המזרח התיכון. מי יתן ונרחיב את מעגל השלום למדינות נוספות. ⁦@AmbAlKhaja pic.twitter.com/Y7Hcs86IhV — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 14, 2021

I would like to congratulate @AmbAlKhaja on this historic day, inaugurating the UAE’s embassy in Israel. The roots have been planted for flourishing relations to grow between our countries and our people. I look forward to our joint work promoting prosperity and regional peace. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) July 14, 2021

اسبوع حافل لإرادة الإمارات وإسرائيل في نهج السلام اذ وقعت وزيرة الامن الغذائي والمائي مريم بنت محمد المهيري خلال زيارتها الحالية لإسرائيل مذكرة تفاهم مع وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير ، امس حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحوث والابتكار. pic.twitter.com/oafZ0YXC2W — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) July 14, 2021

Peace of History!

احر التهاني لإصدقائنا من دولة الإمارات بمناسبة تدشين السفارة الإماراتية رسميا في تل ابيب صباح اليوم 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/Me6lCyEjjk — Israel in the UAE (@israelintheUAE) July 14, 2021