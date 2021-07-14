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حماس والجهاد تدينان افتتاح الإمارات سفارة في إسرائيل.. والتطبيع خيانة يتصدر التفاعلات (فيديو)

سفير الإمارات لدى إسرائيل (يمين) والرئيس الاسرائيلي خلال مراسم تدشين السفارة (مواقع التواصل)
سفير الإمارات لدى إسرائيل (يمين) والرئيس الاسرائيلي خلال مراسم تدشين السفارة (مواقع التواصل)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202107:52 PM (مكة المكرمة)

دانت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة، سفارة لها في إسرائيل.

وقالت حركة حماس، في بيان إن “افتتاح الإمارات سفارتها لدى الكيان الصهيوني، إصرار على الخطيئة الكبرى بحق شعبنا الفلسطيني وكل شعوب المنطقة”.

وأضافت “الأخطر من ذلك أن يأتي هذا التصرف من الإمارات بعد عدوان صهيوني إرهابي على شعبنا ومقدساته.. ما يمثل انحدارا خطيرا في السياسة الإماراتية”.

وطالب البيان بوقف ما أسماه “التدهور الخطير في السياسة الإماراتية، والعمل على تصويب هذا المسار الخاطئ.. وإنهاء كل أشكال التعامل والتطبيع مع الاحتلال”.

“خيانة وجريمة”

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي افتتاح السفارة، وقال طارق سلمي المتحدث باسم الحركة في بيان “سيسجل التاريخ أنه في الوقت الذي تتسارع فيه جرائم الاحتلال في القدس وهدم المنازل واقتحام المسجد الأقصى، كان حكام الإمارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال”.

وتابع “ربما كانت هذه السفارة قد أقيمت على أنقاض منزل أو أرض لعائلة فلسطينية هجرت أو أبيدت خلال نكبة العام 1948”.

وأضاف أن التطبيع والتحالف مع إسرائيل سيبقيان “خيانة وجريمة مهما كانت المبررات ومهما حاول المطبّعون لي عنق الحقيقة”.

وافتتحت الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها في تل أبيب، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وقص سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، والرئيس الاسرائيلي شريط الافتتاح خلال مراسم تدشين السفارة.

وقال الرئيس الإسرائيلي في كلمته إن رؤية علم الإمارات في سماء تل أبيب “كان سيبدو وكأنه حلم بعيد المنال في الماضي، اليوم أصبح حقيقة واقعة”.

وتأتي خطوة افتتاح السفارة الإماراتية بعد نحو أسبوعين على افتتاح إسرائيل سفارة وقنصلية لها في الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تطبيع في سبتمبر/أيلول 2020 برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

#التطبيع_خيانة

وتصدر وسم #التطبيع_خيانة التفاعلات عبر المنصات العربية والفلسطينية بعد افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب، وسط أجواء احتفالية ومظاهر “ود” وصفها النشطاء بـ”المستفزة “.

وعبر ناشطون عن رفضهم لمشاهد التطبيع العلنية والود غير المسبوق والتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي الذي “يقتل ويهجر ويدمر ويغتال طفولة أبناء الشعب الفلسطيني”، على حد وصفهم.

ورأى آخرون أن هذا المشهد ما هو إلا “خيانة وعار” في الوقت الذي تحتاج فيه الدول العربية للتكاتف والوحدة ومحاربة الاحتلال لا الاتفاق معه ومساندته.

وقد احتفت المنصات الإسرائيلية بافتتاح سفارة الإمارات، وتداولت مقاطع فيديو وصور توثق لحظات افتتاح السفارة الإماراتية في إسرائيل، وإلقاء النشيد الإماراتي ورفع العلمين الإسرائيلي والإماراتي جنباً إلى جنب على مداخل السفارة، وسط أجواء احتفالية وحماسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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