“انتصار تاريخي”.. منظمة الطيران الدولي توافق على مقترح قطر بإعادة ترسيم حدودها الجوية وتوسيعها

وافق مجلس منظمة الطيران الدولي (إيكاو) على مقترح قطر الخاص بإعادة ترسيم حدودها الجوية وتوسيعها.

وقال المحلل المتخصص في شؤون الطيران أليكس ماتشيراس إن القرار يعتبر انتصارا تاريخيا لدولة قطر.

عاجل: وافق مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على مقترح قطر الخاص بإعادة ترسيم حدودها الجوية وتوسيعها، مما يجعل قرار المجلس انتصاراً تاريخياً لدولة قطر #aviation pic.twitter.com/bIypoyZdgj — Alex Macheras (@AlexInAir) July 13, 2021

وأعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات القطرية موافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR) وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ (SRR) بالاستناد إلى المقترح المقدم من دولة قطر خلال الدورة الـ223 من اجتماعات المجلس التي عقدت بداية من يوم 18 يونيو/ حزيران الماضي.

ويشمل ذلك مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار، كما تضمن مقترح قطر عزمها على الانسحاب من الترتيب الحالي الذي أسندت بموجبه إلى مملكة البحرين مهمة تقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها بموجب الفقرة (1.1.2) بالملحق (11) من اتفاقية شيكاغو.

مجلس (إيكاو) يوافق على مقترح دولة قطر 🇶🇦 بإنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، ويقر بأحقية دولة قطر في مقترحها عملاً بالمادة (1) من اتفاقية شيكاغو. pic.twitter.com/XfUDpMAFF6 — وزارة المواصلات والاتصالات (@MOTC_QA) July 13, 2021

وأقر المجلس بأحقية دولة قطر في طلب إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها والمجال الجوي الواقع فوقها، عملاً بالمادة (1) من اتفاقية شيكاغو وبموجب المرفق (ز) بقرار الجمعية العمومية رقم (40-4).

وتهدف دولة قطر من خلال مقترحها إلى دعم تطوير عمليات نقل جوي آمنة ومستدامة في المنطقة، مما يعزز من التزامها نحو قطاع الطيران العالمي.

وزير المواصلات والاتصالات في كلمته خلال (الدورة 223) من اجتماعات مجلس (إيكاو): ◀️ شكر وامتنان لمنظمة (إيكاو) على ما تقدمه من مجهودات في خدمة الطيران المدني العالمي.

◀️ مقترح #قطر 🇶🇦 يتسق مع أهداف اتفاقية شيكاغو ويعبر عن حق من حقوقها السيادية. pic.twitter.com/14aMc0FhRy — وزارة المواصلات والاتصالات (@MOTC_QA) July 13, 2021

وإلى جانب ذلك، أكد المجلس على أن “إدخال تعديلات على الخطة الإقليمية للملاحة الجوية هي مسألة تعتمد على حسن العلاقات والتعاون والاحترام المتبادل فيما بين الدول وأن هذه العوامل تعد أساسية لتوفير خدمات سلسة مع ضمان أعلى مستوى من السلامة والجودة”.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الملاحة الجوية ومن خلال استعراضها للجوانب الفنية للمقترح أكدت أن دولة قطر تمتلك القدرات والمقومات اللازمة لإدارة الحركة الجوية بصورة آمنة وفعّالة، وتقديم خدمات رائدة في مجال البحث والإنقاذ.

كما أقر المجلس بأن البحرين قد دأبت على تقديم خدمات الملاحة الجوية بصورة آمنة وفعالة على مدى عدة عقود في إقليم الشرق الأوسط.

ودعا مجلس إيكاو البحرين ودولة قطر- إلى جانب الدول المجاورة ذات الاهتمام بهذه المسألة- إلى بدء حوار تعاوني تحت رعاية رئيس المجلس للاتفاق على الترتيبات الفنية الملائمة لتنفيذ إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، وتقديم نتائج هذه المناقشات إلى المجلس في دورته الـ 224 للموافقة على تعديل خطة الملاحة الجوية (إقليم الشرق الأوسط).