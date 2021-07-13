لماذا تنبعث الروائح الكريهة من الجسم وكيف نتخلص منها؟ (فيديو)

هل مزيلات العرق تسبب الأورام السرطانية وألزهايمر؟ سؤال يمثل إشكالية كبرى ومخاوف لكثرة تردده من دون إجابات علمية وطبية حقيقية وواضحة.
التعرق ظاهرة طبيعية تساعد الجسم على التخلص من السموم والدهون ودرجة الحرارة المرتفعة. لكن الأكثر إزعاجا هي الرائحة التي قد تسبب الإحراج للكثيرين، فلماذا تنبعث الروائح الكريهة من الجسم؟
يجيب عن هذا التساؤل الدكتور رائد الصمادي استشاري الأمراض الجلدية بالمستشفى الأهلي الذي كان ضيف حلقة برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر.
يقول الدكتور الصمادي إن العرق ما هو إلا ظاهرة صحية يحدث من خلالها فقدان الحرارة الزائدة في الجسم أو السيطرة وتنظيم الحرارة الزائدة فيه، مشيرا إلى أن غدد العرق نوعين:
ويوضح الدكتور رائد الصمادي قائلا “توجد كل من غدد العرق وغدد الرائحة في الإبطين على وجه التحديد وفي ثنيات الجلد كما تنتشر على جميع انحاء الجسم”.
ويضيف “إفرازات العرق السائل ليس له رائحة ولكنه يتغير مع الوصول إلى مستوى سطح الجلد حيث توجد بكتيريا تعمل على تفتيت العرق وبالتالي تعطي الرائحة المميزة لكل شخص”.