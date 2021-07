كورونا.. إلزامية التلقيح تكتسب زخما رغم معارضة ميركل والجوع يتفاقم عالميا

تكتسب إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) زخمًا متزايدًا في بلدان عدة، بعدما فرضت فرنسا على العاملين في المؤسسات الصحية تلقي اللقاح لاحتواء تفشي المتحوّرة دلتا التي يثير انتشارها الكبير المخاوف من تسارع وتيرة الإصابات مجددا.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 4 ملايين و44 ألفًا و816 شخصًا في العالم، فيما حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن تداعيات الجائحة على الأمن الغذائي العالمي ستكون طويلة الأمد، لا سيّما وأن تلك التداعيات أسهمت خلال العام الماضي في زيادة عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع.

وتفاقمت ظاهرة الجوع في العالم (+18% خلال عام) منذ ما لا يقل عن 15 عاما، وقد تقوض الأزمة الحالية أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم المتحدة بالقضاء على الجوع في العالم والمزمع بلوغه بحلول 2030.

