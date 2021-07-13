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عشرات القتلى في حريق بمركز لعزل مرضى كورونا جنوبي العراق (فيديو)

12/7/2021-|آخر تحديث: 13/7/202112:54 AM (مكة المكرمة)

لقي عشرات المرضى حتفهم، مساء اليوم الإثنين، في حريق التهم مركزا لعزل مصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة الناصرية التي تبعد عن بغداد أكثر من 300 كيلومتر جنوبي العراق.

وقال مسؤولون عراقيون إن 41 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في الحريق الذي التهم مركز العزل بمستشفى الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وأضاف المسؤول أن البحث جار عن ضحايا أخرين، إذ لا يزال عشرات آخرون داخل المركز.

وأفاد مصدر طبي بأنه جرى إخلاء 16 مريضا من المركز الطبي، الذي يضم نحو مئة مريض.

ويخشى وقوع ضحايا آخرين جراء الاختناق، في ظل تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ألسنة النيران وهي تلتهم المبنى الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان الأسود.

وفي أبريل/نيسان الماضي وقع حريق مماثل في مستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد أسفر عن أكثر من 80 قتيلا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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