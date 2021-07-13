بلا ذراعين ولا ساق.. طالبتان يمنيتان تعتليان منصة تخرج الجامعة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لطالبتين مبتورتي الأطراف في حفل تخرجهما من إحدى جامعات مدينة تعز اليمنية، اليوم الثلاثاء.

وأثنى الناشطون على عزيمة الطالبتين وحرصهما على تحصيل العلم بالرغم من ظروفهما، كما عبَّر آخرون عن انبهارهم من إرادة الفتاتين وتحديهما للصعاب.

والطالبتان رحمة السبئي -مبتورة اليدين- وزميلتها مرفت النصاري -مبتورة القدم- منذ بدء مسيرتيْهما التعليمية وصولا إلى منصة الاحتفال والتخرج في الجامعة الوطنية الخاصة بقسم إدارة الأعمال.

وأظهرت الصور الطالبتين برداء التخرج وتكسوهما عقود الفل داخل قاعة الاحتفال، كما أظهر مقطع فيديو حصلت عليه (الجزيرة مباشر) لحفل تخرج الطالبتين، وتظهر في الفيديو رحمة السبئي وهي تتلقى التهاني من أهلها وزملائها ويطوِّقها بعضهم بعقود الفل .

وقال سليم السبئي شقيق الخريجة رحمة لمراسل الجزيرة مباشر إنها تعاني من عدم امتلاكها لليدين منذ ولادتها، ولكن الإعاقة لم تمنعها من ترك قريتها المسراخ -إحدى قرى سفوح جبل صبر- والالتحاق بالتعليم في مدينة تعز.

وتحدثت الخريجة رحمة مع مراسلنا قائلة إنها تعلمت الكتابة عن طريق إحدى قدميها وذلك ما ساعدها على كتابة دروسها ومواصلة تعليمها.

وتفاعل مدير مركز الأطراف الصناعية في تعز عبر منشور في صفحته ووعد بتركيب أطراف صناعية للخريجتيْن.

الخريجة اليمنية مرفت النصاري (مواقع التواصل)

وقال منصور الوازعي مدير مركز الاطراف الصناعية في مدينة تعز اليمنية إن عدد مبتوري الأطراف يصل إلى ما يقارب 600 مبتور طرف مسجلين في المركز .

وتعيش محافظة تعز أوضاعا إنسانية صعبة منذ نحو 6 سنوات مع استمرار الحرب والحصار.