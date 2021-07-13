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السعودية تعلن العثور على “أطول نص أثري” في تاريخها

الاكتشاف الأثري السعودي (مواقع التواصل)
الاكتشاف الأثري السعودي (مواقع التواصل)
13/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202112:17 AM (مكة المكرمة)

أعلنت هيئة التراث السعودية، اليوم الثلاثاء، العثور على أطول نص أثري بتاريخ المملكة ضمن اكتشاف يعود لمنتصف القرن السادس قبل الميلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هيئة التراث أعلنت اكتشافا أثريا جديدا بمحافظة الحائط في منطقة حائل شمالي المملكة.

وأضافت أن الاكتشاف الجديد عبارة عن نقوشٍ صخرية تعود للملك البابلي نابونيد (استلم العرش في 556 ق.م وتنحى عنه 539 ق.م) في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، تُعطي دليلا إضافيا على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم.

ويتكون الاكتشاف الأثري من نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسّد الملك البابلي ممسكاً بيده الصولجان وأمامه عدد من الرموز الدينية من دون أن تكشف “واس” تفاصيل أكثر.

ويضم الاكتشاف نصا مسماريا يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطراً ليعدّ بذلك أطول نصٍ مكتوب يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.

والكتابة المسمارية -وفق مصادر تاريخية- عرفت منذ القدم لدى شعوب منطقة بلاد الرافدين وشمال الجزيرة العربية وكانت تنقش فوق ألواح الطين والحجر والشمع والمعادن وغيرها.

وأوضحت هيئة التراث أن الاكتشاف الجديد يخضع للدراسة والتحليل من قبل المتخصصين في الهيئة، وستعلن تفاصيل بعد ذلك، من دون تحديد موعد.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت السعودية إعلانات متتالية عن اكتشافات أثرية لديها من بينها الإعلان، في سبتمبر/ أيلول 2018، عن اكتشاف مواقع تعود للعصر الحجري القديم (عصر ما قبل التاريخ) في محافظة الخرج يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبا.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت اكتشاف هياكل حجرية ضخمة شمال غربي المملكة، تعد من الأقدم في العالم حيث يتجاوز عمرها 7000 عام.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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