السعودية تعلن العثور على “أطول نص أثري” في تاريخها

أعلنت هيئة التراث السعودية، اليوم الثلاثاء، العثور على أطول نص أثري بتاريخ المملكة ضمن اكتشاف يعود لمنتصف القرن السادس قبل الميلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هيئة التراث أعلنت اكتشافا أثريا جديدا بمحافظة الحائط في منطقة حائل شمالي المملكة.

وأضافت أن الاكتشاف الجديد عبارة عن نقوشٍ صخرية تعود للملك البابلي نابونيد (استلم العرش في 556 ق.م وتنحى عنه 539 ق.م) في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، تُعطي دليلا إضافيا على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم.

ويتكون الاكتشاف الأثري من نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسّد الملك البابلي ممسكاً بيده الصولجان وأمامه عدد من الرموز الدينية من دون أن تكشف “واس” تفاصيل أكثر.

تعلن #هيئة_التراث عن اكتشاف شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد في حائل. pic.twitter.com/HTwW5M9Tlo — هيئة التراث (@MOCHeritage) July 13, 2021

ويضم الاكتشاف نصا مسماريا يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطراً ليعدّ بذلك أطول نصٍ مكتوب يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.

والكتابة المسمارية -وفق مصادر تاريخية- عرفت منذ القدم لدى شعوب منطقة بلاد الرافدين وشمال الجزيرة العربية وكانت تنقش فوق ألواح الطين والحجر والشمع والمعادن وغيرها.

وأوضحت هيئة التراث أن الاكتشاف الجديد يخضع للدراسة والتحليل من قبل المتخصصين في الهيئة، وستعلن تفاصيل بعد ذلك، من دون تحديد موعد.

هيئة التراث تكشف عن شواهد أثرية تعود للملك البابلي "نابونيد" في منتصف القرن السادس قبل الميلاد بمنطقة حائل.https://t.co/19qDPoazEq#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/w7ylz2xQaA — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) July 13, 2021

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت السعودية إعلانات متتالية عن اكتشافات أثرية لديها من بينها الإعلان، في سبتمبر/ أيلول 2018، عن اكتشاف مواقع تعود للعصر الحجري القديم (عصر ما قبل التاريخ) في محافظة الخرج يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبا.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت اكتشاف هياكل حجرية ضخمة شمال غربي المملكة، تعد من الأقدم في العالم حيث يتجاوز عمرها 7000 عام.