لماذا تنبعث الروائح الكريهة من الجسم عند التعرق؟ وكيف نتخلص منها؟ (فيديو)

هل مزيلات العرق تسبب الأورام السرطانية وألزهايمر؟ سؤال يمثل إشكالية كبرى ومخاوف لكثرة تردده من دون إجابات علمية وطبية حقيقية وواضحة.
التعرق ظاهرة طبيعية تساعد الجسم على التخلص من السموم والدهون ودرجة الحرارة المرتفعة، لكن الأكثر إزعاجًا هي الرائحة التي قد تسبب للكثيرين الإحراج خاصة أن الإنسان في أغلب الأحيان لا يشتم رائحة نفسه.
كما أن خروج العرق من الجسم بغزارة ربما يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل: الخلل في نشاط الغدد أو السكري أو ضغط الدم.
لكن لماذا تنبعث الروائح الكريهة من الجسم؟
يقول الدكتور رائد الصمادي استشاري الأمراض الجلدية بالمستشفى الأهلي في الدوحة، إن العرق ظاهرة صحية تحدث من خلالها فقدان الحرارة الزائدة في الجسم أو السيطرة وتنظيم الحرارة الزائدة في الجسم.
وأشار خلال لقاء مع برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر، إلى نوعين من غدد العرق:
وتوجد كل من غدد العرق وغدد الرائحة في الإبطين على وجه التحديد وفي ثنيات الجلد كما تنتشر على جميع أنحاء الجسم، وفق الصمادي.
وأوضح أن افرازات العرق السائل ليس له رائحة ولكنه يتغير مع الوصول إلى مستوى سطح الجلد حيث توجد بكتيريا تعمل على تفتيت العرق وبالتالي تعطي الرائحة المميزة لكل شخص.
ومن أهم أسباب التعرق:
نصائح مهمة تجعل رائحة الجسم طيبة ومنعشة طوال الوقت 👇#مع_الحكيم pic.twitter.com/HVj21wkDwn
— مع الحكيم (@m3alhakim) July 8, 2021
وللتخلص من رائحة العرق يجب: