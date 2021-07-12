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قبل بدء المناسك.. 5 إجراءات سعودية لضمان “حج صحي”

بيت الله الحرام يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن (غيتي)
بيت الله الحرام يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن (غيتي)
11/7/2021

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، إجراءات عدة لضمان حج صحي هذا العام، إذ يقتصر أداء الفريضة على 60 ألف حاج من داخل المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن 4 مراكز قد جُهِّزت لاستقبال الحجاج قبل دخولهم إلى مكة هي النوارية والزايدي والشرائع والهدا.

وأوضحت أن هذه المراكز ستستقبل في يومي 7 و8 ذي الحجة (الموافق السبت والأحد المقبلين) الحجاج القادمين من مناطق المملكة كافة، ومنها حجاج مكة، وسيجري تفويجهم لأداء المناسك عبر حافلات معتمدة ومصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجيج.

وبخصوص الإجراءات الأخرى، أشارت (واس) إلى أنه جرى توفير قائد صحي لكل 20 حاجا، وأنهت وزارة الحج والعمرة تهيئة 25 مسارا للحجيج في صحن الطواف مع تهيئة ساحات المسجد الحرام وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحسب بيانات للوزارة، يومي الجمعة والسبت الماضييْن، هناك أكثر من 1700 حافلة مجهزة لنقل ضيوف الرحمن و33 ألف رحلة نقل للحجاج خلال رحلة المشاعر.

والجمعة، أعلنت السعودية أن اليوم الأحد أول أيام ذي الحجة (شهر الحج) وأن عيد الأضحى يوافق 20 يوليو/تموز الجاري، ويسبقه بيوم الوقوف بعرفة.

وللعام الثاني على التوالي، تقيم السعودية شعيرة حج بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة يمثلون 150 دولة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019 أقبلوا من كل أرجاء العالم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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