طالبان تعتبرها صديقة.. الصين تستعد لغزو أفغانستان اقتصاديا مع مغادرة القوات الأمريكية

نقل موقع (إنسايدر بيبر) مقابلة حصرية مع المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية سهيل شاهين قال فيها إن الصين تعتبر صديقة لأفغانستان وإن الحركة تتطلع للتباحث مع بكين حول الاستثمار بإعادة الإعمار.

وأكد سهيل شاهين خلال مقابلة هاتفية مع موقع “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن طالبان تسيطر الآن على 85% من البلاد وأنها تضمن سلامة المستثمرين والعمال الصينيين.

وقال “نحن نرحب بهم. إذا كان لديهم استثمارات فإننا نضمن سلامتهم بالطبع. إن سلامتهم مهمة للغاية بالنسبة لنا”.

وكانت صحيفة (ديلي بيست) الأمريكية قد ذكرت أنه في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان، تستعد الصين للدخول وملء الفراغ الذي ستخلفه القوات الأمريكية وقوات حلف شامل الأطلسي (ناتو).

China prepares to move into Afghanistan with $62 billion ‘Belt and Road’ initiative as American troops leave. https://t.co/zHwNhaieJk

ومن خلال ما يعرف بمبادرة (الحزام والطريق)، تستعد الصين للدخول الحصري إلى أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة. وتكثف سلطات كابل مشاركتها مع الصين بشأن تمديد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) الذي تبلغ قيمته 62 مليار دولار، وهو المشروع الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق.

ووفقًا لوسائل إعلام دولية، يتضمن المشروع بناء طرق سريعة وسكك حديدية وخطوط أنابيب للطاقة بين باكستان والصين وصولًا إلى أفغانستان.

ووفقًا لمصدر آخر مطلع على المحادثات بين بيجين وكابل، فإن أحد المشاريع المحددة المطروحة على الطاولة هو بناء طريق رئيسي مدعوم من الصين بين أفغانستان ومدينة بيشاور شمال غرب باكستان، والمرتبط بالفعل بطريق الممر الاقتصادي الباكستاني.

وقال المصدر لصحيفة ديلي بيست شريطة عدم الكشف عن هويته “هناك نقاش حول الطريق السريع بين بيشاور وكابل يدور بين السلطات في كابل وبيجين. وربط كابل وبيشاور برًا يعني انضمام أفغانستان الرسمي إلى الممر الاقتصادي الباكستاني”.

China moving deeper into Afghanistan in a big way (they're already there and have been surveying since 2009) https://t.co/9x0WBghK4y

— Robert Caruso (@robertcaruso) July 6, 2021