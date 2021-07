الصحة العالمية: من المتوقع أن ينتشر المتحور “دلتا” في جميع أنحاء العالم قريبا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المتحور “دلتا” من فيروس كورونا موجود في أكثر من 104 دول ومن المتوقع أن ينتشر في جميع أنحاء العالم قريبا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، “رسالتي اليوم هي أننا نواجه حالة طوارئ صحية عامة تزداد سوءًا وتهدد بشكل أكبر الأرواح وسبل العيش والانتعاش الاقتصادي العالمي السليم”.

وتعتبر طفرة “دلتا” الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس كورونا التي تم تحديدها حتى الآن، وتنتشر بسرعة كبيرة جداً بين الأشخاص خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين به أسرع من الطفرات الأخرى.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 12, 2021

"Delta is now in more than 104 countries and we expect it to soon be the dominant #COVID19 strain circulating worldwide. The world is watching in real time as the COVID-19 virus continues to change and become more transmissible"- @DrTedros

وفي سياق متصل، قالت خبيرة في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية إنها “فُجعت” لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية من بطولة أوربا لكرة القدم لعام 2020 التي أقيمت في لندن أمس الأحد وعبرت عن قلقها من أن ذلك سيؤدي لتزايد العدوي بمرض كوفيد-19، بما في ذلك بسلالته المتحورة دلتا.

وتواجه بريطانيا موجة جديدة من مرض كوفيد-19 بسبب سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار وذلك رغم أنها أشرفت على واحد من أسرع برامج التطعيم في العالم.

ووصفت ماريا فان كيركوف، التي تقود الفريق الفني المختص بالتعامل مع كوفيد-19 في المنظمة، مشهد أكثر من 60 ألف متفرج في المباراة بين إيطاليا وإنجلترا بأنه “مٌفجع”.

وكتبت في تغريدة “هل من المفترض بي أن استمتع بمشاهدة انتقال العدوي وهو يحدث أمام عيني؟”.

وتابعت قولها “جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة. متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون. أمر مفجع”.

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?

The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021