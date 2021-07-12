الصحة العالمية: من المتوقع أن ينتشر المتحور “دلتا” في جميع أنحاء العالم قريبا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المتحور “دلتا” من فيروس كورونا موجود في أكثر من 104 دول ومن المتوقع أن ينتشر في جميع أنحاء العالم قريبا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، “رسالتي اليوم هي أننا نواجه حالة طوارئ صحية عامة تزداد سوءًا وتهدد بشكل أكبر الأرواح وسبل العيش والانتعاش الاقتصادي العالمي السليم”.

وتعتبر طفرة “دلتا” الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس كورونا التي تم تحديدها حتى الآن، وتنتشر بسرعة كبيرة جداً بين الأشخاص خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين به أسرع من الطفرات الأخرى.

"Delta is now in more than 104 countries and we expect it to soon be the dominant #COVID19 strain circulating worldwide. The world is watching in real time as the COVID-19 virus continues to change and become more transmissible"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 12, 2021

“نهائي بطولة أوربا”

وفي سياق متصل، قالت خبيرة في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية إنها “فُجعت” لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية من بطولة أوربا لكرة القدم لعام 2020 التي أقيمت في لندن أمس الأحد وعبرت عن قلقها من أن ذلك سيؤدي لتزايد العدوي بمرض كوفيد-19، بما في ذلك بسلالته المتحورة دلتا.

وتواجه بريطانيا موجة جديدة من مرض كوفيد-19 بسبب سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار وذلك رغم أنها أشرفت على واحد من أسرع برامج التطعيم في العالم.

ووصفت ماريا فان كيركوف، التي تقود الفريق الفني المختص بالتعامل مع كوفيد-19 في المنظمة، مشهد أكثر من 60 ألف متفرج في المباراة بين إيطاليا وإنجلترا بأنه “مٌفجع”.

وكتبت في تغريدة “هل من المفترض بي أن استمتع بمشاهدة انتقال العدوي وهو يحدث أمام عيني؟”.

وتابعت قولها “جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة. متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون. أمر مفجع”.

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes? The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating. — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021

تفشي دلتا في أستراليا

وفي أستراليا، لاح احتمال تمديد العزل العام في سيدني أكبر مدن البلاد في الأفق، اليوم الإثنين، مع إعلان المسؤولين في قطاع الصحة عن زيادة يومية قياسية جديدة للإصابات بفيروس كورونا لهذا العام بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 112 حالة عدوى محلية جديدة كلها تقريبا في سيدني، رغم دخول العزل العام في المدينة أسبوعه الثالث.

ويسجل عدد الحالات الجديدة مستويات قياسية منذ ثلاثة أيام على الأقل.

ويقترب إجمالي الحالات في التفشي الحالي من 700، بعد أقل من شهر على رصد أول حالة في منتصف يونيو/ حزيران. وتوفيت امرأة في التسعينيات من العمر لتصبح أول حالة وفاة بكوفيد-19 تسجلها البلاد هذا العام.

ونجحت أستراليا في السابق في وقف تفشي الإصابات من خلال العزل العام المبكر والتعقب السريع للمخالطين وفرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

وسجلت البلاد في المجمل نحو 31200 إصابة و911 حالة وفاة منذ بدء الجائحة محققة أداء أفضل من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى في التصدي لجائحة كورونا.