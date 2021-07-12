آلام الظهر.. 12 سببا و6 نصائح طبية للتغلب عليها دون جراحة

تعد آلام الظهر من أبرز المشاكل التي قد تواجه الإنسان في حياته اليومية تصل إلى حد الكابوس عند البعض، وتختلف الأسباب المؤدية لذلك وهي ما تحتاج إلى نصائح طبية من أجل علاجها.

ويقدم الطبيب التركي مختار فاتح بي ديلي، المختص في أمراض الأطفال، مجموعة من النصائح المتعلقة بعلاجات أبرز آلام الظهر الشائعة، مبينًا أن 80% من الأشخاص في مختلف المراحل العمرية عانوا أو يعانون منها.

وقال إن هناك أسباب عديدة تؤدي إلى الإصابة بآلام الظهر، أبرزها قلة الحركة (عدم ممارسة الرياضة) التي تتفاقم عند زيادة الوزن، ما يضغط على المفاصل والعمود الفقري والأعصاب ويؤدي بالتالي إلى الألم في الظهر.

قلة الحركة من أبرز السباب الشائعة لآلام الظهر (أرشيفية)

وقسّم الطبيب آلام الظهر إلى آلام الظهر غير المحددة وغير معروفة السبب وأخرى محددة وواضحة الأسباب، موضحًا 12 سببًا شائعًا لآلام الظهر وهي:

التهاب المفصل التنكسي وهو الشكل الأكثر شيوعًا ويحدث عندما يبدأ الغضروف في فقرات المفاصل بالانهيار، أي ترقق الغضروف التدريجي داخل العمود الفقري ما قد يسبب آلام الظهر.

وهو الشكل الأكثر شيوعًا ويحدث عندما يبدأ الغضروف في فقرات المفاصل بالانهيار، أي ترقق الغضروف التدريجي داخل العمود الفقري ما قد يسبب آلام الظهر. إرهاق العضلات حيث إن إجهاد العضلات هو السبب الأكثر شيوعًا لآلام أسفل الظهر نتيجة الإفراط في استخدام العضلات مثل رفع الأشياء الثقيلة والانحناء أو الالتواء المتكرر.

حيث إن إجهاد العضلات هو السبب الأكثر شيوعًا لآلام أسفل الظهر نتيجة الإفراط في استخدام العضلات مثل رفع الأشياء الثقيلة والانحناء أو الالتواء المتكرر. ضيق القناة الشوكية في العمود الفقري ويحدث عندما يضيق واحد أو أكثر من المساحات الموجودة في القناة الشوكية ويؤدي هذا الضيق إلى ضغط النخاع الشوكي والأعصاب.

ويحدث عندما يضيق واحد أو أكثر من المساحات الموجودة في القناة الشوكية ويؤدي هذا الضيق إلى ضغط النخاع الشوكي والأعصاب. متلازمة الألم الليفي العضلي ويعاني فيها الشخص من آلام في العضلات غير المبرر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في أجزاء متعددة من الجسم.

ويعاني فيها الشخص من آلام في العضلات غير المبرر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في أجزاء متعددة من الجسم. تشوهات في العمود الفقري تمنع عمله بالشكل الصحيح وتسبب آلام أسفل الظهر، ومن أنواع تشوهات العمود الفقري: الجنف والحداب والانزلاق الغضروفي وغيره.

تمنع عمله بالشكل الصحيح وتسبب آلام أسفل الظهر، ومن أنواع تشوهات العمود الفقري: الجنف والحداب والانزلاق الغضروفي وغيره. المايلوما المتعددة أو الورم النخاعي المتعدد الذي يصيب خلايا الدم في العظام، ما يسرع من تكسير العظام وخاصة في العمود الفقري ويسبب آلام الظهر بسبب الكسور.

أو الورم النخاعي المتعدد الذي يصيب خلايا الدم في العظام، ما يسرع من تكسير العظام وخاصة في العمود الفقري ويسبب آلام الظهر بسبب الكسور. التهاب الفقار اللاصق نتيجة الاضطرابات في المناعة الذاتية يحدث التهاب الفقرات والمفاصل ويسبب ألمًا شديدًا في الظهر وأحيانًا مناطق أخرى من الجسم.

نتيجة الاضطرابات في المناعة الذاتية يحدث التهاب الفقرات والمفاصل ويسبب ألمًا شديدًا في الظهر وأحيانًا مناطق أخرى من الجسم. حدوث القرص الغضروفي عندما يندفع مركز يشبه الهلام للقرص الفقري من خلال الغلاف الخارجي ويسبب الألم ليس فقط في أسفل الظهر والساقين بل يحدث التنميل في جميع أنحاء الجسم وضعف العضلات.

عندما يندفع مركز يشبه الهلام للقرص الفقري من خلال الغلاف الخارجي ويسبب الألم ليس فقط في أسفل الظهر والساقين بل يحدث التنميل في جميع أنحاء الجسم وضعف العضلات. هشاشة العظام إذ يمكن أن تؤدي العظام الضعيفة والهشة إلى كسر الفقرات أو انهيارها ما يؤدي إلى آلام الظهر.

إذ يمكن أن تؤدي العظام الضعيفة والهشة إلى كسر الفقرات أو انهيارها ما يؤدي إلى آلام الظهر. الصدمات نتيجة رفع أشياء ثقيلة جدًا، وحوادث مختلفة.

نتيجة رفع أشياء ثقيلة جدًا، وحوادث مختلفة. ضعف في الأربطة والأوتار.

الوزن الزائد للجسم.

ممارسة الرياضة من أفضل الطرق العلاجية للآلام الظهر (أرشيفية)

وبشأن علاج هذه الحالات، قال الطبيب التركي إن أغلب حالات آلام الظهر لا تحتاج إلى علاج مكثف للتخلص منها وغالبًا ما تفي بعض الإجراءات ومسكنات الألم بالغرض، وفي حالات نادرة قد تضطر إلى اللجوء للجراحة.

وقدم الطبيب طرقا لعلاج آلام الظهر من دون جراحة:

ممارسة الرياضة بشكل منتظم وهي أحسن الطرق للعلاج وللتعامل مع آلام الظهر والجلوس بشكل صحيح وتجنب حمل الأشياء الثقيلة. الالتزام بنظام غذائي صحي إذ إن بعض الأطعمة تسبب التهابات شديدة خاصة تلك الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة وكذلك السكريات المكررة والأطعمة المصنعة. تفادي الوزن الزائد إذ يساعد الحفاظ على وزن صحي سليم في تخفيف آلام الظهر عن طريق تقليل الضغط على العمود الفقري. اتباع نمط حياة صحي فعندما يكون هناك ألم مزمن من المهم أن تترك الأشياء التي تسبب تلك الآلام وتجنبها إن أمكن، وتغيير آخر مهم في نمط الحياة هو الإقلاع عن التدخين. العلاجات القائمة على الأدوية إذ يمكن تناول بعض المسكنات والعقاقير المضادة للالتهابات للمساعدة في السيطرة على آلام الظهر المزمنة، وتشمل حقن الستيرويد فوق الجافية المتاحة لآلام الظهر المزمنة، ويتم استخدامها عندما يكون مصدر الألم معروفًا. علاجات الطب البديل مثل العلاج بالوخز بالإبر والتدليك والعلاج الفيزيائي وعلاج الارتجاع البيولوجي والعلاج بالليزر وتحفيز العصب الكهربائي وغير ذلك.

وشدد على مراجعة الطبيب المختص إذا كانت آلام الظهر مزمنة لدى الإنسان وذلك للمساعدة في تحديد الطريقة المثلى للتخلص من هذه الآلام.