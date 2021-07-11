وزير الري الأسبق: مجلس الأمن لم يفشل ودولتا المصب مسؤولتان عن حفظ حقوقهما المائية (فيديو)

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير المياه والموارد المائية المصري الأسبق إن بلاده لن تفرِّط في حق شعبها بأي صورةٍ كانت.

وعلَّق علام في مداخلته مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر بخصوص اقتسام حصص المياه بين إثيوبيا ودولتي المصب، وقال “إن حديث الجانب الإثيوبي عن مسألة اقتسام المياه ليس جديدًا، وهو إعادة لما قيل سنة 1959، وحينها ردت القاهرة على أديس أبابا مفاده أننا ملتزمون باتفاقية 1902”.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الخاص بسد النهضة في انتظار تحديد موعد التصويت عليه.

وترى مصر على لسان مسؤوليها أنها نجحت في (تدويل) الأزمة، وتوصيل رسالتها الحازمة بالدفاع عما وصفته بحقها في الحياة ضد تهديد وجودي.

وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن أعضاء مجلس الأمن الدولي عبروا عن موقف موحد بأن سد النهضة ليس من اختصاص المجلس لأنه مشروع تنموي، على حد قوله.

ووفق اتفاقية 15 مايو/أيار 1902، تعهد إمبراطور إثيوبيا منليك الثاني بعدم إقامة أي مشروع على بحيرة تانا أو النيل الأزرق أو نهر السوباط بما يعوق تدفق المياه إلى السودان.

وتابع علام “هذه الاتفاقية وقّعها الإمبراطور الإثيوبي واعتمدها البرلمان في أديس أبابا، وحصلت بموجبها بلادهم على أراضٍ واسعة في بني شنقول -موقع بناء سد النهضة- وهي اتفاقية سارية المفعول”.

واستطرد الوزير الأسبق “أما عن المطالبة الحالية بحصة في مياه النيل، فينبغي أن يسبقها فض قانوني لاتفاقية 1902 عن طريق محكمة العدل الدولية، تعاد من خلالها الأراضي المصرية السودانية لأصحابها، وعندها يُبنى سد إثيوبي جديد”.

ونفى علام التزام إثيوبيا بأي اتفاق ومن ثم لا يجب الاطمئنان إلى جانبها.

وردًا على سؤال بخصوص اتفاقية المبادئ 2015، وهل ألغت ما سبقها من الاتفاقيات المبرمة بين إثيوبيا ودولتي المصب، أجاب علام “لا! ليس الأمر على هذه الشاكلة، وإنما استفادت أديس أبابا من الظروف التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير 2011، ووضِع حجر أساس السد من دون إخطار مصر أو السودان”.

وأضاف الوزير المصري الأسبق أن اتفاقية 2015 تعد جزءًا من اتفاقية 1902، وبموافقة مصر والسودان على إنشاء سد النهضة فهو قد حاز السند القانوني لإنشائه، ومع ذلك لم يُتفق على السعة.

وأشار علام إلى أن مصر والسودان عارضتا السعة المقترحة للسد، في 2013، بعد معاينة اللجنة الدولية لتقييم الدراسات الإثيوبية، إلا أن إثيوبيا لم تلتفت لهذا الرفض بالكليَّة قائلة إنه “شأنٌ سيادي”، مؤكدًا تغاضي القاهرة عن التصرف الإثيوبي، في 13 مايو 2013 تحت وطأة الظروف الداخلية السياسية المصرية -على حد وصفه- وتابعت المفاوضات وكأن شيئًا لم يكن.

وفي معرض رده على توابع اتفاقية 2015، والتي سبقها رفض عالمي لتمويل السد الإثيوبي، ولولا توقيعها ما تشجعت دول مختلفة بل وتسابقت- لتمويل سد النهضة، قال علام “إن تمويل السد الإثيوبي لم يُنفذ عبر قنوات دولية معروفة، وإنما عبر بنوك مستفيدة وتُقدِّم قروضها مقابل فوائد”.

وواصل “قد تكون هناك توابع سلبية لإعلان المبادئ 2015 بلا شك، لكنه ليس السبب الرئيس فيما نراه حاليًّا، إذ إن هذا الإعلان بمثابة مرونة شاملة وحسن نية من مصر والسودان في غير محلهما تجاه إثيوبيا”، قبل أن يصفها في وقت لاحق من مداخلته بأنها “دولة لا وعود لها ولا عهود؛ فكيف نقبل بالجلوس معها والاتفاق بعد ذلك؟”.

وكشف وزير الري والموارد المائية الأسبق عن معارضته منذ البداية لاتفاقية المبادئ الأخيرة، وأرجع ذلك لعلمه بالنوايا الإثيوبية معيدًا التذكير بحشد أديس أبابا دول المنبع لاتفاقية عنتيبي التي لم تنجح.

وعن بواعث رفضه لاتفاقية المبادئ، قال علام إن رفضه انبنى على خبرة طويلة في التعامل مع الإثيوبيين، مضيفًا أنه يعلم جيدًا كيف يفكرون وفيم يفكرون، مشيرًا إلى أن “الهيمنة عند الإثيوبيين مبدأ وأسلوب حياة، حتى مع شعبهم”، على حد قوله.

واستشهد الوزير المصري بالصراع الداخلي في إثيوبيا لتعزيز مفهوم السيطرة لدى الإدارة الإثيوبية، مضيفًا أن القاهرة استنفدت كل القنوات الدبلوماسية المتاحة لفتح صفحة جديدة مع أديس أبابا، ولكن الحلول الأخرى مطروحة.

وكانت مدينة عنتيبي الأوغندية قد شهدت، في 14 مايو 2010، اتفاقية بين 4 دول من دول المنبع (إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا)، ووقعت الدول الأربع بالأحرف الأولى بعد مفاوضات دامت 10 سنوات- بشأن تقاسم أفضل للمياه، في حين وافقت كينيا من دون توقيع على الاتفاق ذاته.

ووصفت القاهرة، حينها، اتفاقية عنتيبي بمخالفة القانون الدولي وقالت إنها غير ملزمة وتمثّل تعديًّا على حقوق مصر المائية.

وردًا على سؤال: في حال استنفدت مصر الحلول السياسية والدبلوماسية، هل تلجأ إلى حل عسكري؟ أجاب علام “الفرصة الدبلوماسية متاحة أمام القوى الدولية حتى إصدار مجلس الأمن قراره في المسألة المطروحة أمامه، وبعدها سيُترك القرار للحكومة المصرية لتسوية النزاع وفق ما يناسب الأمن القومي المصري، ولن يُفرض الأمر الواقع على الشعب المصري، لا من إثيوبيا ولا من غيرها”.

ونفى وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق صحة ما يُتداول بخصوص فشل مجلس الأمن في احتواء الأزمة وحلها بما يحفظ لدولتي المصب حقوقهما، لافتًا إلى أن الحديث عن الانتصار السياسي لإثيوبيا على حساب مصر والسودان غير صحيح بالمرة.

وقال علام إن كلمتي مصر والسودان كانتا قويتين ومعبرتين عن المأزق الحالي، في حين أن كلمة الوفد الإثيوبي شابتها أغاليط وأكاذيب -على حد تعبيره- وبلغت حد الاستخفاف بالخصم.

في السياق، قال محمد عبد العاطي وزير الري المصري إن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وأكد استعداد بلاده للتعامل مع أي قرار بشأن سد النهضة من دون تسرع.

وخلال جلسة مفتوحة نظمها المجلس الأعلى للإعلام بمنطقة القناطر الخيرية للوزير مع عدد من المزارعين، أكد عبد العاطي أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وأن بلاده جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة بشأن أزمة سد النهضة.

وأشار وزير الري المصري إلى وجود تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمة من دون تسرع في اتخاذ أي قرار، حتى يتم تحديد الوقت المناسب لتنفيذ أي سيناريو، على حد تعبيره.

ولفت أحمد طه -مقدم برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- نظر وزير الري والموارد المائية المصري إلى تضارب وقع فيه، مفاده أن التنويه عن قوة الكلمة المصرية يتعارض مع ما كتبه على حسابه الشخصي في فيسبوك “إن العديد من أعضاء مجلس الأمن لم يكونوا داعمين لقضيتنا العادلة، مما قد يتطلب مراجعة وتقييم سريع لسياستنا وعلاقاتنا الدولية”.

أجاب علام “استمعت جيدًا للأعضاء في مجلس الأمن، منهم من كان يدعم موقفنا، ومنهم من كان مع الجانب الإثيوبي بشكل نسبي، ومنهم من كان على الحياد”.

واستطرد “مصر والسودان مسؤولتان أمام شعبيهما بالمحافظة على حياتهم وحقوقهم المائية، وإذا كان الجانب الإثيوبي يستهين بالقدرات المصرية والسودانية فإن على القاهرة والخرطوم المحافظة على شعبيهما تحت أي ظرف من الظروف، والتاريخ يُثبت ذلك”.

من جانبه، ندّد السودان بالإجراءات الأحادية الإثيوبية، وأبرز مخاطر سد النهضة على سد الروصيرص وحياة السودانيين.

في حين، أرسلت إثيوبيا أرسلت وزير الري وليس الخارجية تأكيدا على رفضها تسييس أزمة السد، وأثنت على مواقف دول المجلس بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي.

ومن الجانب السوداني، قال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إن بلاده ترحب بانخراط مجلس الأمن الدولي في مناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي.

ودعا عباس في تغريدة عبر حسابه في تويتر إلى استئناف المفاوضات المكثفة، وحث إثيوبيا على الإحجام عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية المتعلقة بسد النهضة.