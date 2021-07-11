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مدينة أمريكية تزيل تمثالين لقياديين عسكريين مؤيدين للعبودية (فيديو)

بات تمثالا الجنرالين روبرت لي وتوماس "ستونوال" جاكسون يعدان رمزا للعنصرية (رويترز)
بات تمثالا الجنرالين روبرت لي وتوماس "ستونوال" جاكسون يعدان رمزا للعنصرية (رويترز)
10/7/2021-|آخر تحديث: 11/7/202101:16 AM (مكة المكرمة)

أزالت سلطات مدينة شارلوتسفيل في جنوب الولايات المتحدة، السبت، نصبين تذكاريين لقياديين عسكريين مؤيدين للعبودية إبان الحرب الأهلية، كانت احتجاجات قد نظمت ضد إبقائهما بينها تظاهرة لدعاة تفوق العرق الأبيض عام 2017 أوقعت قتيلة.

وبات تمثالا الجنرالين روبرت لي وتوماس “ستونوال” جاكسون يعدان رمزا للعنصرية، علما بأنه في الولايات المتحدة نصب تذكارية عدة لشخصيات من زمن الكونفيدرالية الأمريكية يقول مؤيدو إبقائها إنها جزء من التراث.

واستُخدمت رافعة لإزالة التمثالين اللذين يجسدان الرجلين بالزي العسكري يمتطي كل منهما حصانا، تحت أنظار حشد مرحب بالخطوة في مدينة فرجينيا.

وقال رئيس بلدية شارلوتسفيل نيكويا ووكر المنحدر من أصول أفريقية للصحفيين قبيل إزالة التمثالين إن “إزالة هذا التمثال هي خطوة صغيرة نحو تحقيق الهدف بمساعدة شارلوتسفيل وفرجينيا وأمريكا في التصدي لخطيئة اعتزامها تدمير حياة السود من أجل مكاسب اقتصادية”.

وكانت التوترات بشأن مصير تمثال الجنرال لي قد أدت إلى أعمال عنف عام 2017 حين دهس قومي أبيض بسيارته حشدا من المتظاهرين في شارلوتسفيل، ما أدلى إلى مقتل امرأة.

وكان المتظاهرون قد احتشدوا احتجاجا على إقامة دعاة تفوّق العرق الأبيض تظاهرة ضد مشروع لإزالة تمثال الجنرال لي.

وتعرض الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترمب لانتقادات حادة على خلفية تصريحات اعتبر فيها أن “هناك أشخاصا صالحين في جانبي” التظاهرتين.

وأدت أعمال العنف في شارلوتسفيل إلى تجدد زخم حملة لإزالة رموز الكونفدرالية كانت قد تعززت في يونيو/ حزيران 2015 إثر مقتل تسعة سود داخل كنيسة بيد أحد دعاة تفوق العرق الأبيض.

واستعادت الحملة قوة دفعها بعد مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا في 25 من مايو/أيار 2020.

وخلال الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) انفصل الجنوب الكونفيدرالي عن الولايات المتحدة وقاتل لإبقاء العبودية التي كانت بقية الولايات قد نبذتها.

ويعتبر مؤيدو إبقاء نصب رموز الكونفيدرالية أنها شواهد على التراث الجنوبي، وأن إزالتها محو للتاريخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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