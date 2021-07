للمرة الأولى.. فريق بحثي يرصد أخطبوطا زجاجيا نادرا في المحيط الهادئ (فيديو)

رصد فريق بحثي تابع لمعهد شميدت للاكتشافات المبتكرة في علم المحيطات أولَ أخطبوط زجاجي لديه جلد شفاف، وتُرى أجهزته الداخلية بالعين المجردة.

ووجد الباحثون الأخطبوط النادر على عمق 651 مترًا بمجمع (وينسلو) للشعاب المرجانية ضمن أرخبيل (جزر فينيكس) والتي تعد إحدى أعمق أجزاء المحيط الهادئ.

ونشر حساب المعهد عبر تويتر مقطع فيديو للأخطبوط النادر، والذي يبلغ طوله 11 سنتيمترًا (45 سنتيمترًا شاملا الأطراف)، خلال رحلة بحث عن الشعاب المرجانية امتدت 34 يومًا.

Our recent footage of this #GlassOctopus raised lots of Q's, so let's get a thread going:

This was seen 651m deep at a seamount in Winslow reef complex on Tokelau Ridge in Phoenix Islands Archipelago (US EEZ). #PhoenixIslandsCoral expedition Dive 433 https://t.co/hdgnMYiCun

1/6 pic.twitter.com/vgy9N3smtT

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) July 10, 2021