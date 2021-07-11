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للمرة الأولى.. فريق بحثي يرصد أخطبوطا زجاجيا نادرا في المحيط الهادئ (فيديو)

الأخطبوط الزجاجي النادر (مواقع التواصل)
الأخطبوط الزجاجي النادر (مواقع التواصل)
11/7/2021

رصد فريق بحثي تابع لمعهد شميدت للاكتشافات المبتكرة في علم المحيطات أولَ أخطبوط زجاجي لديه جلد شفاف، وتُرى أجهزته الداخلية بالعين المجردة.

ووجد الباحثون الأخطبوط النادر على عمق 651 مترًا بمجمع (وينسلو) للشعاب المرجانية ضمن أرخبيل (جزر فينيكس) والتي تعد إحدى أعمق أجزاء المحيط الهادئ.

ونشر حساب المعهد عبر تويتر مقطع فيديو للأخطبوط النادر، والذي يبلغ طوله 11 سنتيمترًا (45 سنتيمترًا شاملا الأطراف)، خلال رحلة بحث عن الشعاب المرجانية امتدت 34 يومًا.

وأضاف الحساب أن هذا النوع يعد من أقل الأنواع دراسة، إذ إن معظم المعلومات التي تمكّن العلماء من الحصول عليها ترجع لعينات موجودة في معدة الحيوانات المفترسة فقط.

وأوضح أن الأخطبوط الزجاجي يتمتع بقدرة على التلوّن بهدف التمويه من الحيوانات المفترسة، وتظهر في مقطع الفيديو وكأنها مجموعة من النقاط الصفراء.

ويعيش الأخطبوط الزجاجي في المحيطات بعيدًا عن قاع البحر، في حين لا يُعرف سوى القليل عن أعداده الإجمالية، ولكنها تعد ذات أهمية كبرى نظرًا لتوزيعها الواسع عبر المياه الاستوائية وشبه الاستوائية في العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل

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