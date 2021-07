“لبنان ينهار”.. وفاة رضيعة لشح الدواء ومنزل سفير بلا كهرباء والاحتجاجات تتصاعد (فيديو)

تداول ناشطون صوراً للطفلة اللبنانية جوري السيد -البالغة من العمر 10 أشهر- قالوا إنها توفيت اليوم الأحد بسبب عدم توفر الداوء اللازم لخفض حرارتها، بينما تواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق بسبب تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقبل يومين، نشر سفير اليابان في بيروت تغريدة اشتكى فيها من انقطاع التيار الكهربي في مقار إقامته، وأضاف “قيل لي إنه لا أمل في احتمال عودة التيار الكهربي”، مشيرًا إلى قلقه بشأن المستشفيات.

Electric power supply is down at my residence since early morning. I was told no prospect of resumption of power supply. My thought is with all the hospitals and clinics.

