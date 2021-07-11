“لبنان ينهار”.. وفاة رضيعة لشح الدواء ومنزل سفير بلا كهرباء والاحتجاجات تتصاعد (فيديو)

تداول ناشطون صوراً للطفلة اللبنانية جوري السيد -البالغة من العمر 10 أشهر- قالوا إنها توفيت اليوم الأحد بسبب عدم توفر الداوء اللازم لخفض حرارتها، بينما تواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق بسبب تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

جوري لن تكون الوحيدة في ظل انقطاع شبه تام للأدوية، وبعضها لأمراض خطيرة وحالات طارئة. أحد الصيادلة قال لي حرفيًا أن هناك حالات مهددة بدخول المستشفيات وتدهور أوضاعها الصحية إن لم تؤمن أدويتها فوراً، ولا أحد يستجيب لنداءاتنا كما يقول…#جوري_السيد#لبنان_ينهار pic.twitter.com/BBYnm98nP4 — Mayssoun Kamal (@creanature) July 11, 2021

وقبل يومين، نشر سفير اليابان في بيروت تغريدة اشتكى فيها من انقطاع التيار الكهربي في مقار إقامته، وأضاف “قيل لي إنه لا أمل في احتمال عودة التيار الكهربي”، مشيرًا إلى قلقه بشأن المستشفيات.

Electric power supply is down at my residence since early morning. I was told no prospect of resumption of power supply. My thought is with all the hospitals and clinics. — Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) July 9, 2021

ويعاني اللبنانيون من صعوبة بالغة في تأمين الكثير من الأدوية بسبب ندرتها في الصيدليات لاسيما أدوية الأمراض المزمنة في ظل شح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

وعلى مواقع التواصل تصدر وسم (#لبنان_ينهار) أعرب من خلاله مدونون عن مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

بكل دول العالم في شهداء و عالأغلب هي الصفة بتنقال لما شخص يتوفى بسبب دفاعو عن الوطن…إلا بلبنان عنا شهيد الأوكسيجين، شهيد لقمة العيش، شهيد الكهرباء ،شهيد البنزين ،شهيد الجوع ،شهيد الفقر

واليوم"شهيدة الدواء" الطفلة جوري السيد توفت لان ما في دوا!!!

تعبنا يا الله💔#لبنان_ينهار pic.twitter.com/mrQ9D6ytrU — Nour Ataki✨🇱🇧 (@NourAtakiii) July 11, 2021

وأمس السبت، قطع مواطنون لبنانيون عددا من الطرقات الرئيسية في العاصمة بيروت وبجنوب البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وفي بيروت قطع عدد من المواطنين طريق جسر الكولا، وفي مدينة صيدا بجنوب لبنان، أقدم عدد من المواطنين على قطع الطريق عند ساحة الشهداء بالإطارات المشتعلة بسبب انعدام الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وفقدان الأدوية وارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية الضرورية وتدهور الوضع المعيشي للمواطن على المستويات كافة.

وفي صيدا أيضًا أقدم مواطنون آخرون على قطع الطريق أمام شركة الكهرباء في المدينة باستخدام حاويات النفايات، احتجاجاً على الانقطاع التام للتيار منذ يومين عن كل أحياء المدينة، مما اسبب في انقطاع مياه الشرب أيضا.

واعتصم عدد من أبناء بلدة مركبا في جنوب لبنان أمام محطة المياه على طريق عام البلدة وأشعلوا عدداً من الإطارات وقطعوا الطريق لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحه احتجاجاً على انقطاع المياه والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

قطع طريق صيدا بيروت لبعض الوقت صباح اليوم #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/MbRHMPRN85 — لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) July 9, 2021

يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى تجاوز سعر صرف الدولار أمس السبت عتبة 19 ألف و500 ليرة لبنانية.

وبسبب هذه الأزمة، تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

كما خفضت مؤسسة كهرباء لبنان من قدراتها الإنتاجية في معامل الإنتاج بما يتناسب مع مخزون المحروقات المتوافر لديها. وبدأت منشئات مياه لبنان في عدد من المناطق بتقنين توزيع المياه -منذ أيام – إلى الحدود الدنيا بسبب انقطاع الكهرباء عن منشآتها وقلة مخزون المازوت المتوفر لديها.

ويعاني لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية -التي دارت رحاها من 1975 حتى 1990- من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حلّ يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.

جوري طفلة ماتت مبارح لأنو اهلها ما لقيوا دوا الحرارة وعمّو ابو هادي توفّى اليوم لأنو انقطعت الكهربا وانقطع الاوكسيجين!

مين قال انو بدّي إضبط حالي؟ مين قال انو مش لازم اطلع من اخلاقي؟ مين قال انو عيب إشتُم؟ ولكك مين قال يا ولاد الحرام؟!

خيي نحنا مش مثقفين، نحنا بشررر!#لبنان_ينهار — إيناس كريمة (@EnassKarimeh) July 11, 2021