البث الحي
الأخبار|فرنسا

مسجد باريس الكبير يفتح أبوابه لفتاة “أساءت للإسلام” ويهديها مصحفا.. ما القصة؟ (فيديو)

إمام مسجد باريس الكبير أهدى ميلا نسخة من القرآن مترجمة إلى اللغة الفرنسية (فرانس برس)
إمام مسجد باريس الكبير أهدى ميلا نسخة من القرآن مترجمة إلى اللغة الفرنسية (فرانس برس)
11/7/2021-|آخر تحديث: 11/7/202103:55 PM (مكة المكرمة)

استقبل عميد مسجد باريس الكبير الجمعة الماضية الفتاة الفرنسية ميلا (18 عامًا) التي أحدثت قضيتها جدلًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية بعدما انتقدت الإسلام والقرآن بشدة عبر منصات التواصل وتلقت رسائل تهديد من بعض رواد هذه المواقع.

وخلال الزيارة التي وصفتها ميلا بأنها فرصة “لتهدئة الأمور للجميع” أهداها عميد المسجد شمس الدين حفيظ نسخة وردية من القرآن مترجمة إلى اللغة الفرنسية وصفتها ميلا باعتبارها “رمزًا للسلام بالنسبة لي”.

ثم اصطحب عميد المسجد ميلا في جولة داخل المسجد وقاعة الصلاة والمنارة والحدائق، كما تلقت الشابة كذلك شرحًا عن المسجد ودوره ومكانته لدى المسلمين.

وفي ختام الجولة التي -دامت ساعتين وتحت حراسة مشددة- قال حفيظ لميلا إن مسجد باريس “مفتوح لها في أي وقت”، مؤكدًا أن أبوابه مفتوحة للجميع من أجل إظهار الصورة الحقيقية للإسلام.

وأشار إلى أنه يعتقد أن “كلمات ميلا الحادة” جاءت في “سياق خاص” واستُغلت للتنمر عليها عبر منصات التواصل.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من إدانة محكمة فرنسية لـ 11 شخصًا من بين 13 وجهت إليهم تهم التهديد والتحرش بميلا بعد نشرها مقطع فيديو مثير للجدل اعتبر معاديًا للإسلام، ما أجبرها على تغيير مدرستها واحتياجها لحماية الشرطة بشكل دائم.

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المدانين الـ 11 ما بين أربعة إلى ستة أشهر إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 1770 يورو لكل واحد منهم.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس فإن المتهمين الـ 13 ذوي خلفيات وبيئات وأديان مختلفة في فرنسا، لكنهم كانوا هم الوحيدين الذين تمكنت أجهزة الدولة من تعقبهم، علمًا بأن كثيرين كتبوا تعليقات أو وجهوا رسائل لميلا.

وتصف ميلا نفسها باعتبارها ملحدة، وعندما كانت في السادسة عشرة نشرت مقاطع فيديو عبر منصتيّ إنستغرام وتيك توك انتقدت فيهما الإسلام والقرآن بشدة. لكنها الآن -وبعد أن بلغت 18 عامًا- ذكرت في شهادتها أمام المحكمة أنها لا تحب جميع الأديان وليس الدين الإسلامي وحده.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فرنسية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مزيلات العرق.. هل تسبب الأورام السرطانية وألزهايمر؟ “مع الحكيم” يجيب (فيديو)

رجل يستخدم مزيل العرق بعد الاستحمام (رويترز)

قبل ساعات من مباراة إنجلترا وإيطاليا.. مخاوف من تصاعد وتيرة العنف المنزلي

الهتاف الشعبي لمشجعي المنتخب الإنجليزي &#34;إنها ستعود للمنزل&#34; يمكن أن يفهم في إطار التهديد لضحايا العنف المنزلي (رويترز)

عضو إثيوبي بمفاوضات سد النهضة يكشف موقف بلاده من بيع المياه لمصر والسودان (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل)

كوبا أمريكا.. الأرجنتين تحرز اللقب في أول تتويج لميسي مع منتخب بلاده

ميسي يحمل الكأس مع أفراد المنتخب الأرجنتيني (غيتي)
الأكثر قراءة

“أفضل من مشى على الأرض”.. تفاعل لافت مع خطاب عن النبي محمد هز البرلمان البريطاني (فيديو)

النائبة البريطانية ناز شاه أثناء كلمتها في البرلمان (مواقع التواصل)

مأساة تعيد مجزرة سيارة الترحيلات للواجهة.. ماذا حدث لـ 25 معتقلة في مصر؟ (فيديو)

هيثم غنيم:سيارات الترحيلات في مصر سيئة التهوية ومصنوعة من الحديد والصفيح المبطن (مواقع التواصل)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية (رويترز)

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من الحل العسكري لأزمة سد النهضة (فيديو)

سامويل وربيريغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية (الجزيرة مباشر)