رغم تجاوزهم سن التقاعد.. أكثر من مليون ألماني يعملون

أعلنت الحكومة الألمانية أنه لا يزال هناك عدد كبير من كبار السن يعملون في البلاد رغم تجاوزهم سن التقاعد.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على استجواب من حزب اليسار المعارض بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) أن عدد الأشخاص الذين بلغوا 67 عامًا أو أكثر وكانوا يعملون العام الماضي وصل إلى 1.04 مليون شخص.

وأضافت الحكومة أن نحو 600 ألف كانوا يعملون في وظائف وهم في عمر يزيد على 70 عامًا، لافتة إلى أنه بين هؤلاء الأشخاص كان هناك نحو 220 ألفا تزيد أعمارهم على 75 عامًا، و72 ألفا تجاوزوا الثمانين عامًا.

وجاء في رد الحكومة أن كثيرًا من هؤلاء الأشخاص يعملون لدى مكاتب كعمال نظافة، أو سائقين، كما يعمل كثير من كبار السن -غالبا في وظائف صغيرة- في قطاعات إدارة المخزونات.

وقبل سنوات مضت، أكد باحثون معنيون بسوق العمل وجود أشخاص تجاوزوا سن التقاعد ولكن يشعرون بالقدرة على العمل، كما أن كبار السن حاليًّا يتمتعون بلياقة أكبر مما كان عليه الحال في أجيال سابقة، بالإضافة إلى الطلب القوي على العمالة المتخصصة.

وقال ديتمار بارتش رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “بالطبع هناك من يستمر في العمل طوعًا حتى سن كبيرة، الحاجة الماسة للمال هي السبب وراء الاضطرار للاستمرار في العمل بالنسبة لكثيرين”.

وأضاف: “كارثة” عندما يضطر أشخاص إلى مواصلة العمل رغم تجاوزهم السبعين أو الثمانين.