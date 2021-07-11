البث الحي
الأخبار|ألمانيا

رغم تجاوزهم سن التقاعد.. أكثر من مليون ألماني يعملون

نسبة من كبار السن في ألمانيا يُضطرون للعمل لتوفير نفقاتهم (غيتي)
نسبة من كبار السن في ألمانيا يُضطرون للعمل لتوفير نفقاتهم (غيتي)
11/7/2021

أعلنت الحكومة الألمانية أنه لا يزال هناك عدد كبير من كبار السن يعملون في البلاد رغم تجاوزهم سن التقاعد.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على استجواب من حزب اليسار المعارض بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) أن عدد الأشخاص الذين بلغوا 67 عامًا أو أكثر وكانوا يعملون العام الماضي وصل إلى 1.04 مليون شخص.

وأضافت الحكومة أن نحو 600 ألف كانوا يعملون في وظائف وهم في عمر يزيد على 70 عامًا، لافتة إلى أنه بين هؤلاء الأشخاص كان هناك نحو 220 ألفا تزيد أعمارهم على 75 عامًا، و72 ألفا تجاوزوا الثمانين عامًا.

وجاء في رد الحكومة أن كثيرًا من هؤلاء الأشخاص يعملون لدى مكاتب كعمال نظافة، أو سائقين، كما يعمل كثير من كبار السن -غالبا في وظائف صغيرة- في قطاعات إدارة المخزونات.

وقبل سنوات مضت، أكد باحثون معنيون بسوق العمل وجود أشخاص تجاوزوا سن التقاعد ولكن يشعرون بالقدرة على العمل، كما أن كبار السن حاليًّا يتمتعون بلياقة أكبر مما كان عليه الحال في أجيال سابقة، بالإضافة إلى الطلب القوي على العمالة المتخصصة.

وقال ديتمار بارتش رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “بالطبع هناك من يستمر في العمل طوعًا حتى سن كبيرة، الحاجة الماسة للمال هي السبب وراء الاضطرار للاستمرار في العمل بالنسبة لكثيرين”.

وأضاف: “كارثة” عندما يضطر أشخاص إلى مواصلة العمل رغم تجاوزهم السبعين أو الثمانين.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

منظمة الصحة تتوقع حاجة كبار السن لجرعة سنوية معززة من لقاحات كورونا

كشفت وثيقة داخلية بمنظمة الصحة العالمية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن المنظمة تتوقع احتياج بعض الفئات الضعيفة وخاصة المسنين، إلى جرعة سنوية معززة من لقاحات فيروس كورونا للوقاية من السلالات المتحورة.

24/6/2021
المزيد من الأخبار

صراع المليارديرات.. برانسون يتغلب على بيزوس ويصل الفضاء أولا (فيديو)

الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يصل إلى حدود الفضاء (رويترز)

ردا على تصريح فرنسي.. روسيا تتهكّم وتعرب عن أسفها لـ”فشل” فرنسا في تصنيع لقاح كورونا

اللقاح الروسي سبوتنيك لايت (غيتي)

مزيلات العرق.. هل تسبب الأورام السرطانية وألزهايمر؟ “مع الحكيم” يجيب (فيديو)

رجل يستخدم مزيل العرق بعد الاستحمام (رويترز)

قبل ساعات من مباراة إنجلترا وإيطاليا.. مخاوف من تصاعد وتيرة العنف المنزلي

الهتاف الشعبي لمشجعي المنتخب الإنجليزي &#34;إنها ستعود للمنزل&#34; يمكن أن يفهم في إطار التهديد لضحايا العنف المنزلي (رويترز)
الأكثر قراءة

مسجد باريس الكبير يفتح أبوابه لفتاة “أساءت للإسلام” ويهديها مصحفا.. ما القصة؟ (فيديو)

إمام مسجد باريس الكبير أهدى ميلا نسخة من القرآن مترجمة إلى اللغة الفرنسية (فرانس برس)

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من الحل العسكري لأزمة سد النهضة (فيديو)

سامويل وربيريغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية (الجزيرة مباشر)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية (رويترز)

“أفضل من مشى على الأرض”.. تفاعل لافت مع خطاب عن النبي محمد هز البرلمان البريطاني (فيديو)

النائبة البريطانية ناز شاه أثناء كلمتها في البرلمان (مواقع التواصل)