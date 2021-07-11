ردا على تصريح فرنسي.. روسيا تتهكّم وتعرب عن أسفها لـ”فشل” فرنسا في تصنيع لقاح كورونا

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، ما وصفتها بـ”التصريحات التمييزية” الفرنسية.

وفي وقت سابق اليوم، أدلى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون بتصريح ذي صلة باللقاحات الروسية والصينية الصنع المضادة لفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وأعرب الوزير الفرنسي عن أسفه لسماح اليونان بدخول ركابٍ تلقوا لقاحات منتجة في روسيا والصين.

وكتبت ماريا زاخاروفا في قناتها على تليغرام: “ندين مثل هذه التصريحات التمييزية الصادرة عن ممثل فرنسي رفيع المستوى، والتي تحيي في أوربا روح الفصل العنصري للنازيين الجدد”.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن الدبلوماسية قولها إنه ليس التصريح الأول من نوعه لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن ثم فإنه لا يمثل رأي بون الشخصي، وإنما الموقف السياسي لبلاده، مؤكدة -في الوقت ذاته- أن وزارة الخارجية الفرنسية ليس لها الحق في أن تملي على الدول اللقاحات التي تستخدمها.

وتابعت “مثل هذه التصريحات تكشف أن فرنسا تشعر بالحزن لأنها فشلت في تطوير لقاح خاص بها، لقد حاولت شركة فرنسية جاهدة، لكنها لم تتمكن، نشعر بالأسف لفشل فرنسا”.

وأضافت: ربما سيكون كليمان بون منصفا إذا قال “إن بلادي لم تتمكن من إنتاج لقاح خاص بها، ونحسد كل من تمكن من القيام بذلك، وتم تكليفنا باستخدام أساليب الدعاية لمواجهة نجاح تلك الدول، التي أظهرت للعالم إنجازات علومها”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال العالم الروسي دنيس لوغونوف وهو من كبار مطوري اللقاح (سبوتنيك-في) المضاد لفيروس كورونا- إن اللقاح الروسي أثبت أنه فعال بنسبة 97.6% ضد وباء كوفيد-19، استنادًا إلى دراسة تقييم على أرض الواقع ارتكزت على بيانات إحصائية شملت 3.8 ملايين شخص.

وحذرت وكالة الأدوية الأوربية من اللقاح الروسي بدعوى عدم خضوعه لمزيد من التجارب السريرية، كما حث مسؤول كبير في الوكالة الامتناع عن منح الموافقة للقاح (سبوتنيك-في) الروسي المضاد لكوفيد-19 بينما تراجع الوكالة سلامته وفاعليته.

ولقاح (سبوتنيك-في) هو لقاح ناقل فيروسي يعمل على أساس أخذ فيروسات أخرى وجعلها غير مؤذية لتصبح متكيفة لمكافحة كوفيد-19، وهي التقنية ذاتها المستخدمة في لقاح أسترازينيكا/أكسفورد والفعال بنسبة 60% بحسب الوكالة الأوربية للأدوية.

الكمامة جزء من الحياة اليومية

وفي السياق، أعلن رئيس اتحاد الأطباء العالمي فرانك أولريش مونتغومري أن الكمامات لن تختفي من الحياة اليومية بعد الآن.

وردا على سؤال بشأن الوقت الذين يمكن اعتبار فيروس كورونا المستجد فيه مرضا عاديا، قال مونتغومري، اليوم الأحد، لبرنامج (أوربا ماجازين) بالقناة الأولى الألمانية (إيه أر دي) إنه سيتم الوصول لهذا الوقت عندما يتمتع 85% من المواطنين بمناعة ضد المرض من خلال تلقي اللقاح أو تخطي الإصابة بالفيروس والتعافي منه.

واستدرك الطبيب الألماني البارز: ولكننا لن نتخلص من كورونا مرة أخرى على الإطلاق، وسوف نضطر لارتداء كمامات دائما في مواقف معينة وغسل الأيدي والإبقاء على مسافة وسيتعين علينا أخذ اللقاح بصورة دورية مثلما نعهد مع الإنفلونزا.

وبالنظر إلى الزيادة الواضحة في عدد حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا والإلغاء المخطط له لقيود مواجهة كورونا هناك، قال مونتغومري إنه تصرف “غير مسؤول على الإطلاق أن يتم القيام بتخفيف هذا النوع من الإجراءات في ظل هذه المعدلات لحدوث العدوى وتعثر حملات التطعيم”.

وأضاف أنه يتساءل عن عدد الناس الذين قد يصابون في ملعب ويمبلي في مباراة نهائية كأس أوربا، وقال: “إنني أخشى من ذلك”.

وعالميًا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 في الصين وحتى الآن، 187 مليونًا و421 ألفًا و508 أشخاص، قضى منهم جراء الإصابة 4 ملايين و45 ألفًا و686 مصابًا، في حين تعافت 171 مليونًا و363 ألفًا و671 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.