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قبل ساعات من مباراة إنجلترا وإيطاليا.. مخاوف من تصاعد وتيرة العنف المنزلي

الهتاف الشعبي لمشجعي المنتخب الإنجليزي "إنها ستعود للمنزل" يمكن أن يفهم في إطار التهديد لضحايا العنف المنزلي (رويترز)
الهتاف الشعبي لمشجعي المنتخب الإنجليزي "إنها ستعود للمنزل" يمكن أن يفهم في إطار التهديد لضحايا العنف المنزلي (رويترز)
11/7/2021-|آخر تحديث: 11/7/202104:38 PM (مكة المكرمة)

بينما يترقب عشاق كرة القدم مباراة منتخبي إنجلترا وإيطاليا مساء اليوم في نهائي بطولة كأس الأمم الأوربية، يشعر خبراء بالقلق من تداعيات المباراة فيما يخص ارتفاع وتيرة العنف المنزلي.

ونشر حساب المركز الوطني للعنف المنزلي في بريطانيا تغريدة جاء فيها “لا يتطلع الجميع إلى المباراة الليلة. تزداد حالات العنف المنزلي بنسبة 26٪ عندما تلعب إنجلترا و38٪ إذا خسروا”.

وقال رئيس حزب المحافظين اللورد ديفيد ولفسون يوم الخميس إن العنف بسبب تناول الكحول في المنزل يرتفع إذا كانت هناك مباريات كبيرة لكرة القدم.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن الهتاف الشعبي لكرة القدم في إنجلترا “إنها ستعود للمنزل” يمكن أن يفهم في إطار التهديد لضحايا العنف المنزلي، مذكّرا البرلمان بهذا الجانب الأكثر قتامة، حيث يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره الإيطالي اليوم في ملعب ويمبلي في لندن، بعد تغلبه على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد.

وحثت جمعيات أهلية معنية بالعنف المنزلي الضحايا على طلب الدعم الفوري بالتزامن مع تقدم فريق إنجلترا في البطولة، وسط مخاوف بشأن الصلة بين هذه الجريمة المخفية في كثير من الأحيان ومباريات كرة القدم.

وأشارت الأبحاث في مركز الأداء الاقتصادي التابع لكلية لندن للاقتصاد إلى أن المباريات تزيد من خطر العنف المنزلي، موضحة أنه رغم انخفاض العنف المنزلي خلال المباراة نفسها، فإنها تبدأ في الزيادة بعد ذلك وبلغت ذروتها من 10 إلى 12 ساعة بعد انتهائها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام بريطانية

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