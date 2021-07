قبل ساعات من مباراة إنجلترا وإيطاليا.. مخاوف من تصاعد وتيرة العنف المنزلي

بينما يترقب عشاق كرة القدم مباراة منتخبي إنجلترا وإيطاليا مساء اليوم في نهائي بطولة كأس الأمم الأوربية، يشعر خبراء بالقلق من تداعيات المباراة فيما يخص ارتفاع وتيرة العنف المنزلي.

ونشر حساب المركز الوطني للعنف المنزلي في بريطانيا تغريدة جاء فيها “لا يتطلع الجميع إلى المباراة الليلة. تزداد حالات العنف المنزلي بنسبة 26٪ عندما تلعب إنجلترا و38٪ إذا خسروا”.

Not everyone is looking forward to the match tonight… Instances of domestic abuse increase 26% when England play and 38% if they lose. #DomesticAbuse #DomesticViolence #EURO2020 pic.twitter.com/UbBpuHmzK2

وقال رئيس حزب المحافظين اللورد ديفيد ولفسون يوم الخميس إن العنف بسبب تناول الكحول في المنزل يرتفع إذا كانت هناك مباريات كبيرة لكرة القدم.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن الهتاف الشعبي لكرة القدم في إنجلترا “إنها ستعود للمنزل” يمكن أن يفهم في إطار التهديد لضحايا العنف المنزلي، مذكّرا البرلمان بهذا الجانب الأكثر قتامة، حيث يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره الإيطالي اليوم في ملعب ويمبلي في لندن، بعد تغلبه على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد.

Domestic abuse increases when there’s a big football match.

While cheering on England, we also need to remember those for whom “It’s coming home” is a threat, fuelled by alcohol and accompanied by violence.

My answer in @UKHouseofLords today.https://t.co/PzyDNEbKQh

— David Wolfson (@DXWQC) July 8, 2021