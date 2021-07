أمريكا.. ارتفاع حصيلة انهيار مبنى فلوريدا إلى 86 قتيلا والبحث متواصل (فيديو)

أعلنت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة انهيار المبنى المسمى (شابلين تاورز ساوث)، في 24 من يونيو/حزيران الماضي، إلى 86 قتيلا فيما يتواصل البحث عن جثث عشرات المفقودين.

وجرى التعرف على 7 جثث أخرى بعد ليلة بحث جديدة، ليرتفع عدد القتلى إلى 86، وفق ما صرحت رئيسة بلدية ميامي ديد دانييلا ليفين كافا في مؤتمر صحفي.

وأوضحت المسؤولة أنه تم التعرف على 62 جثة في حين أن 43 شخصا ربما كانوا في المبنى عند انهياره ما زالوا في عِداد المفقودين.

وبعدما بقيت آمال العثور على ناجين ماثلة لنحو أسبوعين إلى أن قررت السلطات، الأربعاء الماضي، إنهاء عمليات الإنقاذ للتركيز على البحث عن الجثث.

وشهدت فرق الإنقاذ التي تتناوب على مدار الساعة في موقع الكارثة معجزة، الجمعة الماضية، إذ عثرت قرب الأنقاض على قطة تعيش مع عائلة في الطابق التاسع من المبنى المنهار.

LIVE | The search for survivors of the Surfside, Florida, condo #collapse continues with three additional victims recovered. 27 people are confirmed dead and 118 unaccounted for. Watch BNC live for the latest: https://t.co/mpKQ1GrIAn pic.twitter.com/kAsmuGjAzC

وانهار المبنى -المكوَّن من 12 طابقا والمطل على الواجهة البحرية والمسمى (شابلين تاورز ساوث)- جزئيًّا بطريقة لا يزال يكتنفها كثير من الغموض رغم كشف عناصر التحقيق الأولى أن أجزاء من هيكله كانت متضررة.

وهُدم الجزء الذي ظل قائما من المبنى، مساء الأحد، لاعتباره مهددًا بالانهيار، ما سمح لفرق الإنقاذ بالعمل في نقاط كان يتعذر بلوغها.

Death toll from #Surfside #condo #collapse climbs to 22 as order is signed to demolish standing tower https://t.co/Rujf9gflHO pic.twitter.com/YprowqYFNo

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.

According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9

