لبنان.. وسم “عهد الذل” يتصدّر منصات التواصل وغليان شعبي مع تأزم الوضع الاقتصادي (فيديو)

تصدّر وسم (#عهد_الذل) منصات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مع استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمّل الناشطون مسؤوليّة تدهور الأوضاع إلى الطبقة الحاكمة.

وبالتزامن مع ارتفاع جديد على سعر ربطة الخبز في البلاد، اعتبر ناشطون أنّ “الرئيس اللبناني وجميع المسؤولين يتحمّلون وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم”، مطالبين “الطبقة الحاكمة بالاستقالة”.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حالة استياء شعبي جراء ارتفاع سعر الخبز مجددًا، حيث كتبت إحدى الناشطات: “قريبًا بتصير ربطة الخبز كيس هواء بلا خبز”، وتساءل آخر: “ماذا تركتم للفقير ليأكل؟ هذا إجرام”.

قريبا بتصير ربطة الخبز كيس هواء بلا خبز، يعني تماما مثل كيس الشيبس. #عهد_الذل #لبنان_ليس_بخير #وزارة_الإقتصاد — Paola Maria Wakim (@PaolaMaria_05) July 10, 2021

ربطة الخبز ب ٤ الاف؟

السؤال: شو بياكل الفقير؟#بس_هيك #لبنان_ينهار — Abbas Haidar -عباس حيدر (@absi81) July 10, 2021

ويعد هذا الارتفاع للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين إذ أعلنت السلطات رفع سعر ربطة الخبز لتصل إلى 4250 ليرة للمستهلك، وكانت المرة الأولى التي رفع فيها لبنان سعر الخبز، في فبراير/شباط الماضي، ثم نفذ عمليتي رفع في مارس/آذار المنقضي، وزيادة 4 مرات في أبريل/نيسان الفائت، ما يعني ارتفاع السعر 10 مرات منذ بداية العام الحالي فقط.

شو بدك بالبيض والدجاج واللحمة؟ شو بدك بالعدس والرز والفاصوليا والمعكرونة؟ شو بدك بالجبنة واللبنة؟ شو بدك حتى بالبطاطا؟ تشّ الخبزة بالميّ الملوثة وكول! ايه بس لحظة!! ربطة الخبز بـ 4000!!

الشعب كلو لاح يجوع!

جماعة الـ "شبعانين كرامة".. صحتين، ما حسبناكم بالعدّ!#لبنان — إيناس كريمة (@EnassKarimeh) July 10, 2021

يا عمي عنجد نحن اكثر شعب منتعود…ولك ربطة الخبز ٤٢٥٠ و الدولار ٢٠ الف والدعم عن دواء الثلاثاء رح ينرفع ولك معش عنا شي نخسره ننزل نسحبهم من نص قبلهم وخلص….#لبنان_ليس_بخير — ‏𓂆 fatimazaid (@Fatimaz200127) July 10, 2021

وعلى صعيد الأزمة الاجتماعيّة، نشر متابعون تدويناتٍ لمعاناتهم جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق اللبنانيّة بسبب شحّ الوقود، ناهيك بامتعاضهم بسبب الانتظار أمام محطات المحروقات.

أكثر من ٣٦ متواصلة بدون كهرباء.

كل الموتورات طفت كم ساعة وحتى طلعت الصرخة بالمستشفيات

ومبارح لغيو ماراثون التطعيم لأن ما في انترنت ولا كهرباء

إيييييه…دخلكن شو وضع اللقاحات لي لازم تنحفظ بدرجة ٧٠ تحت الصفر أو بتتلف بعد نصف ساعة؟؟🤔#لبنان #لبنان_ليس_بخير #عهد_الذل #صباح_الخير — christine maalouf (@christineMB24) July 10, 2021

وفي السياق، نشر فراس الأبيض مدير عام مستشفى رفيق الحريري، اليوم السبت، مقطعًا مصوّرًا للمولدات الكهربائيّة في المستشفى، متسائلًا: “كيف يستعد مستشفى لانقطاع التيار الكهربائي لمدة ٢٦ ساعة أو أكثر؟ من المسؤول عن الخسائر في الأرواح؟”

وأرفق المقطع بتغريدة: “لا يمكن للسلطات ادعاء الجهل بما يجري، فقد أرسلت رسائل إلى المعنيين، وتم إطلاق صرخة في الإعلام، فما الذي يمكن فعله أكثر؟ أليس من نهاية لهذا الظلام؟ خلص بقا، تعبنا”.

كيف تستعد مستشفى لانقطاع التيار الكهربائي لمدة ٢٦ ساعة او اكثر؟ من المسؤول عن أية خسائر في الأرواح ستنتج عن ذلك؟ لا يمكن للسلطات إدعاء الجهل بما يجري، فقد ارسلت رسائل إلى المعنيين، وتم إطلاق صرخة في الاعلام، فما الذي يمكن فعله أكثر؟ أليس من نهاية لهذا الظلام؟

خلص بقا، تعبنا. pic.twitter.com/vrwPiEVJZB — Firass Abiad (@firassabiad) July 10, 2021

وتخيّم العتمة على منازل اللبنانيين وبعض المؤسسات في البلاد بسبب شح الوقود الخاص بتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة التي تعتمد عليها معظم البيوت والمؤسسات في أنحاء البلاد.

من الملاحظ سرعة وزارة الاقتصاد في رفع سعر ربطة الخبز عند ارتفاع الدولار احسن ما تنخفض ارباح كارتيلات الأفران …. علما انو الخميرة والسكر والطحين والغاز بيتخزن على نفس السعر اقله لشهر كمخزون ما حدا بيشتري كل يوم بيومه مخزونه من افران الخبز …

سلمولي عالنيابات العامة والقضاء — Ali Ataya (@AlyAtaya) July 10, 2021

وتفاقمت أزمة الدواء إذ أقفلت صيدليات عدة خلال الساعات الماضية احتجاجا على عدم تسلمها الكميات المطلوبة من الأدوية منذ فترة، وغياب الآليات الجديدة المتعلقة باستمرار دعم مصرف لبنان المركزي لعدد من الأدوية.

وانتشرت عبر منصات منصات التواصل مقاطع مصوّرة لصيدليّات التزمت بالإضراب عن العمل في عدد من المناطق اللبنانيّة.

ويأتي ذلك بعد إعلان تجمع أصحاب الصيدليات، الخميس الماضي، عن تنظيم إضراب عام ومفتوح بدءًا من صباح أمس الجمعة وحتى إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع مصرف لبنان المركزي.

صيدليات اقفلت في مدينة #صيدا احتجاجا على تفاقم ازمة فقدان الدواء ورفضا للتعديات على زملائهم #لبنان_ينهار#لبنان#Lebanon pic.twitter.com/TEFVPrHVTq — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) July 9, 2021

ويعاني اللبنانيّون منذ مدّة انقطاعًا في بعض الأدوية والحليب الخاص بالأطفال، فيما ينشر بعضهم عبر المنصات أسماء الأدوية ويطلبونها من أقربائهم في الخارج.

تعقيبًا على مسألة الأدوية. اللائحة أدناه فيها الأدوية المتوافرة حتى الآن واللي بعضها مسجّل تحت اسم تاني (تأكدوا مع الحكيم إذا بينفع)، باستثناء دواء Lorazepam اللي بدو وصفة حكيم ولا يُباع في الصيدليات.

نأمل توفير أكبر كمية نظرًا لعدد الناس اللي عم ترسل. pic.twitter.com/iUd8oD9vIk — Zainab Abdul Sater زينب عبد الساتر (@zainab_sater) July 4, 2021

نازله رفيقتي ع #لبنان و عم يوصوني الأهل ع أدوية و طبعا أولهن البانادول … لهالدرجة وصلنا !!! إزا الدوله حرامية إنتو يا تجار شو ؟؟؟! كيف إلكن قلب الأدوية بالمستودعات و محتكرينا عأهلكن و ناسكن

حسبي الله و نعم الوكيل فيكن

#لبنان_ينهار — Dana Saad (@danassaad) July 9, 2021

#الدواء مفقود من الأسواق اللبنانية، #الدولار

تخطّى عتبة 19 الف ليرة، #المحروقات يحتكرها التجار لبيعها في السوداء، أما الطبقة السياسية في #لبنان في سبات عميق ولا أستثني فيهم منهم أحدا — Maya. AL Hachem (@MayaHashem4) July 9, 2021

وعبّر مغرّدون لبنانيّون عن غضبهم للأحوال التي وصلت إليها بلادهم لا سيّما في القطاع الصحي، محمّلين الطبقة الحاكمة المسؤوليّة.

وانتشرت في الساعات الماضية -عبر المنصات- مقاطع فيديو تظهر اقتحام الثوار لمستودع يحوي كميات من الأدوية.

وتجمّع عشرات الناشطين أمام منزل وزير الداخليّة اللبناني محمد فهمي اعتراضًا على حمايته المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وظهر في المقطع المصور عشرات الثوار أمام منزل الوزير، قائلين: “حرس الوزير عم يتعدى علينا ويقمع حريّة الرأي، جينا اعترضنا لأن وزير الداخليّة يحمي مجرمين الذين تسببوا في انفجار مرفأ بيروت”.

وبحسب المقطع، قال أحد الثوار “حضرة الوزير آخر همّه ما قادر يرفع الحصانة عن المسؤولين”.

عدد من الثوار يوجهون رسالة تحذيرية من أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي الذي رفض إلغاء الحصانات. ما قام به الوزير فهمي لا يُفهم الا بسياق حماية المجرمين وتمييع العدالة. فهمي شريك بالجريمة. #عهد_الذل #القرار_للشعب #ارفعوا_الحصانات pic.twitter.com/Gz72bmQS4P — المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (@Marsad_Shaabi) July 9, 2021

ورفض وزير الداخلية اللبناني، أمس الجمعة، التحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في أحداث انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية عن عدد من أهالي الضحايا.

ونقلت الوكالة الوطنية عن بعض أهالي ضحايا الانفجار قولهم “توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجوب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم”.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وهي الأزمة التي يرجح البنك الدولي أن تصنف كواحدة من أسوأ 3 أزمات شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية.

ويدعم مصرف لبنان استيراد المواد الأساسية من خلال تأمين الدولار إلى مستورديها وفق سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 1.510 ليرة لبنانية، في وقت تخطى فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية 19.400 ليرة لبنانية.