قطر الوحيدة عربيا ضمن تصنيف للدول الأفضل تعاملا مع جائحة كورونا

نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية تصنيفا للدول الأفضل تعاملا مع جائحة كورونا حيث تصدرت فنلندا القائمة واحتلت قطر المرتبة 15 على مستوى العالم وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن التصنيف.

وجاءت لوكسمبورغ في المرتبة الثانية ثم النرويج والدنمارك في المرتبة الثالثة، وبعدها تايوان في المرتبة الخامسة وهي الدولة الآسيوية الأولى التي تدخل هذه القائمة.

The @SPIEGEL_English magazine in 🇩🇪 ranks the countries that have handled the pandemic best. I fail to spot 🇸🇪 in the list, but congratulate our 🇳🇴🇫🇮 🇩🇰 neighbors. pic.twitter.com/yhudCGa2dC — Carl Bildt (@carlbildt) July 9, 2021

وصُنفت دولة قطر في المرتبة الخامسة عشر لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تدخل هذا التصنيف متفوقة على كندا التي جاءت في المرتبة السادسة عشرة بينما لم تصنف دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وكانت قد استأنفت عدة مستشفيات في قطر الخدمات العادية بعد تعافي مرضى كوفيد-19 وخروجهم منها، كما تلقى أكثر من 1.5 مليون شخص في البلاد جرعتين من لقاحات كورونا.

وتصدرت قطر قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر شفاء من كورونا بنسبة 81% من نسبة الحالات المؤكدة، وفقا للمركز الإحصائي لدول المجلس، في حين حققت دول الخليج مجتمعة نسبة 72% من إجمالي الحالات المؤكدة مقارنة بدول العالم التي بلغت نسبة الشفاء في بعضها 50%.