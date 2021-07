قطر الوحيدة عربيا ضمن تصنيف للدول الأفضل تعاملا مع جائحة كورونا

نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية تصنيفا للدول الأفضل تعاملا مع جائحة كورونا حيث تصدرت فنلندا القائمة واحتلت قطر المرتبة 15 على مستوى العالم وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن التصنيف.

وجاءت لوكسمبورغ في المرتبة الثانية ثم النرويج والدنمارك في المرتبة الثالثة، وبعدها تايوان في المرتبة الخامسة وهي الدولة الآسيوية الأولى التي تدخل هذه القائمة.

The @SPIEGEL_English magazine in 🇩🇪 ranks the countries that have handled the pandemic best. I fail to spot 🇸🇪 in the list, but congratulate our 🇳🇴🇫🇮 🇩🇰 neighbors. pic.twitter.com/yhudCGa2dC

— Carl Bildt (@carlbildt) July 9, 2021