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قطر الوحيدة عربيا ضمن تصنيف للدول الأفضل تعاملا مع جائحة كورونا

أكثر من 1.5 مليون شخص في قطر تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا (مواقع التواصل)
أكثر من 1.5 مليون شخص في قطر تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا (مواقع التواصل)
10/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202112:09 PM (مكة المكرمة)

نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية تصنيفا للدول الأفضل تعاملا مع جائحة كورونا حيث تصدرت فنلندا القائمة واحتلت قطر المرتبة 15 على مستوى العالم وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن التصنيف.

وجاءت لوكسمبورغ في المرتبة الثانية ثم النرويج والدنمارك في المرتبة الثالثة، وبعدها تايوان في المرتبة الخامسة وهي الدولة الآسيوية الأولى التي تدخل هذه القائمة.

وصُنفت دولة قطر في المرتبة الخامسة عشر لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تدخل هذا التصنيف متفوقة على كندا التي جاءت في المرتبة السادسة عشرة بينما لم تصنف دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وكانت قد استأنفت عدة مستشفيات في قطر الخدمات العادية بعد تعافي مرضى كوفيد-19 وخروجهم منها، كما تلقى أكثر من 1.5 مليون شخص في البلاد جرعتين من لقاحات كورونا.

وتصدرت قطر قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر شفاء من كورونا بنسبة 81% من نسبة الحالات المؤكدة، وفقا للمركز الإحصائي لدول المجلس، في حين حققت دول الخليج مجتمعة نسبة 72% من إجمالي الحالات المؤكدة مقارنة بدول العالم التي بلغت نسبة الشفاء في بعضها 50%.

المصدر : دير شبيغل

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