شاهد: مرحاض يحول الفضلات إلى طاقة ويمنح مستخدميه عملات رقمية

أصبح بمقدور طلبة إحدى الجامعات بكورية الجنوبية سداد ثمن القهوة أو شراء موز داخل حرم الجامعة من خلال استخدام مرحاض صديق للبيئة يحول الفضلات إلى غاز حيوي وسماد عضوي كما يمنح مستخدميه عملات رقمية يستطيعون من خلالها شراء ما يريدونه.

وقد أصبح هذا ممكنًا بالفعل بعدما ابتكر تشو جاي ون أستاذ الهندسة الحضرية والبيئية في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، مرحاضًا صديقًا للبيئة متصلًا بمختبر يحوّل الفضلات البشرية إلى غاز حيوي وسماد عضوي. وقد استخدم الفضلات البشرية للمساهمة في توفير الكهرباء لأحد المباني.

ويستخدم المرحاض الذي يحمل اسم (بي في BeeVi) مضخة لإرسال الفضلات إلى خزان تحت الأرض مما يقلل من استهلاك المياه. وهناك تحول الكائنات الدقيقة مياه الصرف إلى ميثان يصبح بدوره مصدرًا لمد المبنى بالطاقة وتشغيل موقد غاز وغلاية مياه وخلية وقود الأكسيد الصلب.

“تشو جاي ون” مبتكر المرحاض (رويترز)

وقال مبتكر المرحاض إن الشخص العادي يُخرج نحو 500 غرام من الفضلات يوميًا وهي كمية يمكن تحويلها إلى 50 لترًا من غاز الميثان يمكنها توليد 0.5 كيلووات من الكهرباء أو استخدامها في قيادة سيارة لمسافة 1.2 كيلومتر تقريبًا.

ولم يكتفِ تشو بذلك وإنما ابتكر أيضًا عملة رقمية أطلق عليها اسم (جي غول Ggool) التي تعني العسل في اللغة الكورية. ويحصل كل من يستخدم المرحاض الصديق للبيئة على عشر عملات يوميًا.

ويستخدم الطلبة هذه العملة للشراء داخل الحرم الجامعي، سواء كانت مشترياتهم قهوة أو شعيرية سريعة التحضير أو فاكهة أو كتب.