البث الحي
الأخبار|كوريا الجنوبية

شاهد: مرحاض يحول الفضلات إلى طاقة ويمنح مستخدميه عملات رقمية

10/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202104:22 PM (مكة المكرمة)

أصبح بمقدور طلبة إحدى الجامعات بكورية الجنوبية سداد ثمن القهوة أو شراء موز داخل حرم الجامعة من خلال استخدام مرحاض صديق للبيئة يحول الفضلات إلى غاز حيوي وسماد عضوي كما يمنح مستخدميه عملات رقمية يستطيعون من خلالها شراء ما يريدونه.

وقد أصبح هذا ممكنًا بالفعل بعدما ابتكر تشو جاي ون أستاذ الهندسة الحضرية والبيئية في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، مرحاضًا صديقًا للبيئة متصلًا بمختبر يحوّل الفضلات البشرية إلى غاز حيوي وسماد عضوي. وقد استخدم الفضلات البشرية للمساهمة في توفير الكهرباء لأحد المباني.

ويستخدم المرحاض الذي يحمل اسم (بي في BeeVi) مضخة لإرسال الفضلات إلى خزان تحت الأرض مما يقلل من استهلاك المياه. وهناك تحول الكائنات الدقيقة مياه الصرف إلى ميثان يصبح بدوره مصدرًا لمد المبنى بالطاقة وتشغيل موقد غاز وغلاية مياه وخلية وقود الأكسيد الصلب.

“تشو جاي ون” مبتكر المرحاض (رويترز)

وقال مبتكر المرحاض إن الشخص العادي يُخرج نحو 500 غرام من الفضلات يوميًا وهي كمية يمكن تحويلها إلى 50 لترًا من غاز الميثان يمكنها توليد 0.5 كيلووات من الكهرباء أو استخدامها في قيادة سيارة لمسافة 1.2 كيلومتر تقريبًا.

ولم يكتفِ تشو بذلك وإنما ابتكر أيضًا عملة رقمية أطلق عليها اسم (جي غول Ggool) التي تعني العسل في اللغة الكورية. ويحصل كل من يستخدم المرحاض الصديق للبيئة على عشر عملات يوميًا.

ويستخدم الطلبة هذه العملة للشراء داخل الحرم الجامعي، سواء كانت مشترياتهم قهوة أو شعيرية سريعة التحضير أو فاكهة أو كتب.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

في مشهد إنساني.. شاب يروي عطش جمل أنهكته حرارة الصحراء (فيديو)

بدا الجمل جاثيا من الإجهاد بجانب طريق صحراوي (مواقع التواصل)

بلومبرغ: سد النهضة الإثيوبي يعبث بالمياه في أفريقيا حتى قبل امتلائه (فيديو)

صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

منظمة الصحة: صلة محتملة بين التهاب القلب ولقاحات مضادة لكورونا

هناك صلة بين لقاحي فايزر/ بايونتيك وموديرنا وحالات نادرة من التهابات في القلب (رويترز)

“أفضل من مشى على الأرض”.. تفاعل لافت مع خطاب عن النبي محمد هز البرلمان البريطاني (فيديو)

النائبة البريطانية ناز شاه أثناء كلمتها في البرلمان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مأساة تعيد مجزرة سيارة الترحيلات للواجهة.. ماذا حدث لـ 25 معتقلة في مصر؟ (فيديو)

هيثم غنيم:سيارات الترحيلات في مصر سيئة التهوية ومصنوعة من الحديد والصفيح المبطن (مواقع التواصل)

هل تنتظر مصر ضوءا أخضر من أمريكا للقيام بعمل عسكري ضد سد النهضة؟ (فيديو)

العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية (مواقع التواصل)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية (الأناضول)

القتلة وثقوا جريمتهم.. مقتل فتاة قاصر على يد ذويها في الحسكة بسوريا

لقطات مروعة من فيديو مقتل الفتاة السورية عايدة (مواقع التواصل)