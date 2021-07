بعد 26 عاما.. تشييع رفات 19 من ضحايا مذبحة سريبرينيتسا (فيديو)

انطلقت الجمعة، قوافل تحمل رفات 19 شخصا من ضحايا مذبحة سريبرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية، في يوليو/تموز 1995، من العاصمة البوسنية سراييفو إلى مقبرة بوتوتشاري شمال شرقي البلاد.

وشارك في مراسم وداع الضحايا التي جرت أمام المبنى الرئاسي عددا من مسؤولي الدولة و أهالي وأقرباء الضحايا وحشد من المواطنين، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

ويعد آزمير عثمانوفيتش، أصغر الضحايا سناً ممن سيدفنون، الأحد، الذي يوافق الذكرى 26 لضحايا مذبحة سريبرينيتسا، والذي كان يبلغ عند مقتله 16 عاما، بينما أكبرهم هو حسين كورباسيتش، وعمره 63 عاما لدى مقتله في المجزرة.

وستوضع توابيت الضحايا في معمل سابق لصنع البطاريات في بوتوتشاري استخدم كقاعدة عسكرية للأمم المتحدة إبان حرب البوسنة.

ودأبت السلطات البوسنية، في 11 يوليو/تموز من كل عام، على إعادة دفن مجموعة من الضحايا الذين توصلت إلى هوياتهم في مقبرة ” بوتوتشاري” التابعة لبلدة سريبرينيتسا.

ومن المرتقب أن يصل عدد المدفونين في المقبرة إلى 6 آلاف و671، مع دفن الضحايا الـ19، الأحد.

وفي 11 يوليو 1995، لجأ مدنيون بوسنيون من بلدة سريبرينيتسا إلى حماية الجنود الهولنديين بعدما احتلت القوات الصربية البلدة، غير أن القوات الهولندية أعادت تسليمهم للقوات الصربية.

وقتلت القوات الصربية أكثر من 8 آلاف بوسني من الرجال والفتيان من أبناء البلدة وسمحت للأطفال والنساء فقط بالخروج منها.

