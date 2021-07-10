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العثور على ثعبان طوله 3.6 أمتار في سوق تجاري (فيديو)

تسبب تسلل الثعبان في إغلاق مؤقت للمركز التجاري، الذي يضم أكثر من 140 متجرًا (مواقع التواصل)
تسبب تسلل الثعبان في إغلاق مؤقت للمركز التجاري، الذي يضم أكثر من 140 متجرًا (مواقع التواصل)
10/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202108:06 PM (مكة المكرمة)

عثرت فرق البحث في مدينة باتون بولاية لويزيانا الأمريكية على ثعبان مفقود تسلل من أكواريوم “بلو زوو” في أحد مراكز التسوق بالولاية.

وثعبان “كارا” هو ثعبان بورمي كبير أصفر اللون ويبلغ طوله 12 قدمًا أي نحو 3.6 أمتار.

وتسبب تسلل الثعبان في إغلاق المركز التجاري، الذي يضم أكثر من 140 متجرًا، لفترة وجيزة، صباح الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت كبيرة مسؤولي التسويق في”Blue Zoo Aquarium” إنه تم العثور على الثعبان داخل جدران وسقف مول لويزيانا في باتون روج حوالي الساعة 1 صباحًا.

وأضافت: “تم العثور عليه في الجدار.. كنا نعمل مع خبراء تعقب الثعابين ووجدنا دليلاً على مكان وجوده”.

وكان الثعبان كارا يظهر في عروض أحواض “الأكواريوم” للأطفال داخل المجمع التجاري.

وقالت حديقة الحيوان “بلو زوو” إن الثعبان ليس ساما ولا يشكل تهديدًا للجمهور. وافتتحت الحديقة في مول لويزيانا في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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