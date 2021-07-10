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“أصغر” بقرة في العالم تخطف الأنظار (فيديو)

تزن البقرة 26 كيلوغراما ويبلغ طولها 51 سنتيمترا (غيتي)
تزن البقرة 26 كيلوغراما ويبلغ طولها 51 سنتيمترا (غيتي)
10/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202107:40 PM (مكة المكرمة)

تجاهل مئات المواطنين في بنغلادش القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وتدفقوا على مزرعة لمشاهدة بقرة طولها 51 سنتيمترا فقط يقول مربوها إنها الأقصر في العالم.

وتزن البقرة راني 26 كيلوغراما والبالغة من العمر 23 شهراً، وتتميز بصغر الحجم لدرجة أنه يمكن حملها بسهولة.

وقال مسؤولو المزرعة إنهم تقدموا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل راني باعتبارها أقصر بقرة في العالم.

وقال محمد سالم المسؤول في شركة شكور أجرو للصناعات لرويترز “نحن واثقون أنها ستكون أصغر بقرة”.

وتشير بيانات الموسوعة إلى أن اللقب تحمله حاليا البقرة مانيكيام الموجودة في ولاية كيرالا الهندية وكان طولها 61 سنتيمترا عند تسجيلها في عام 2014.

وانتشرت صور ومقاطع البقرة “راني” على منصات التواصل، وحظيت بشعبية واسعة دفعت الآلاف لقطع مسافات طويلة للحصول على فرصة لالتقاط صورة معها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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