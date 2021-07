“أصغر” بقرة في العالم تخطف الأنظار (فيديو)

تجاهل مئات المواطنين في بنغلادش القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وتدفقوا على مزرعة لمشاهدة بقرة طولها 51 سنتيمترا فقط يقول مربوها إنها الأقصر في العالم.

وتزن البقرة راني 26 كيلوغراما والبالغة من العمر 23 شهراً، وتتميز بصغر الحجم لدرجة أنه يمكن حملها بسهولة.

وقال مسؤولو المزرعة إنهم تقدموا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل راني باعتبارها أقصر بقرة في العالم.

وقال محمد سالم المسؤول في شركة شكور أجرو للصناعات لرويترز “نحن واثقون أنها ستكون أصغر بقرة”.

وتشير بيانات الموسوعة إلى أن اللقب تحمله حاليا البقرة مانيكيام الموجودة في ولاية كيرالا الهندية وكان طولها 61 سنتيمترا عند تسجيلها في عام 2014.

وانتشرت صور ومقاطع البقرة “راني” على منصات التواصل، وحظيت بشعبية واسعة دفعت الآلاف لقطع مسافات طويلة للحصول على فرصة لالتقاط صورة معها.

A dwarf cow named Rani is surrounded by cattle while being measured by its owners, who applied to the Guinness Book of Records claiming it to be the smallest cow in the world, in Charigram, Bangladesh.

📷: AFP/Munir Uz zaman pic.twitter.com/eL0B3eJMQd

— Philstar.com (@PhilstarNews) July 7, 2021