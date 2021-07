“أفضل من مشى على الأرض”.. تفاعل لافت مع خطاب عن النبي محمد هز البرلمان البريطاني (فيديو)

تفاعل كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي مع خطاب النائبة المسلمة في البرلمان البريطاني ناز شاه والذي طالبت فيه بتجريم الإساءة للنبي محمد ضمن مناقشة قانون (الأذى العاطفي) الخاص بتشويه الرموز التاريخية.

وعلق مغردون تحت وسم (ليس مجرد كارتون Notjustacartoon#) الذي استوحته النائبة من مقارنتها بين الأذى العاطفي الذي يحدث للمسلمين عند وصف الرسوم المسيئة بأنها “مجرد رسوم” أو “حرية تعبير” وبين تدمير تماثيل لرموز تاريخية بريطانية مثل ونستون تشرشل وغيره.

وأشاد حساب رابطة المسلمين في بريطانيا بكلمة ناز شاه بالقول “خطاب رائع سلطت فيه الضوء بنجاح على أنه إذا كنت تجادل بأن تماثيل تشرشل هي أكثر من مجرد معدن، فإن الرسوم المسيئة للنبي محمد هي أكثر من مجرد رسوم على ورق”.

Fantastic from @nazshahbfd, she successfully points out that if you argue that statues of Churchill are more than just metal. Then you should accept that cartoons of the Prophet (PBUH) are more than scribbles on paper.

"They represent, symbolise and mean so much more to us" https://t.co/LAgS3bjyqP

— Muslim Association of Britain (MAB) (@MABOnline1) July 6, 2021