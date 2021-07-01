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وفاة فتاة وإصابة عشرات في استعراض “عبدة الشيطان” شمالي مصر (فيديو)

تداولت صحف وناشطون مقطعي فيديو للحظة إصابة الفتاتين "نور وميادة" وخروج جثمان الأخيرة من المشرحة (مواقع التواصل)
تداولت صحف وناشطون مقطعي فيديو للحظة إصابة الفتاتين "نور وميادة" وخروج جثمان الأخيرة من المشرحة (مواقع التواصل)
1/7/2021

توفيت فتاة في مصر مساء أمس الأربعاء متأثرة بإصابتها خلال استعراض بأسطوانات غاز وطفايات حريق عُرف إعلاميا بـ “عبدة الشيطان” في محافظة الدقهلية شمالي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تمكنت مباحث الدقهلية من القبض على أحد منظمي فرح شعبي تسبب في وفاة فتاة وإصابة العشرات وجاري توقيف 16 آخرين.

وأفادت بأنه خلال الاحتفال بنقل جهاز عروس إلى منزل الزوجية بإحدى قرى مركز ميت غمر، نفذ عدة شبان استعراضًا بأسطوانات غاز وطفايات حريق وألعاب نارية في رقصات عرفت باسم “عبدة الشيطان”.

وأشارت صحف محلية إلى انفجار إحدى أسطوانات الغاز خلال الاستعراض ما تسبب في اصطدامها بفتاتين أحدثت لهما كسورا في الجمجمة وتهشم العظام ونزيف حاد وتوفيت إحداهما على إثرها بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين بكدمات وجروح وحروق متباينة.

ونقلت عن شهود عيان أنه خلال الحفل الحضور بظهور مجموعة من الشبان يرتدون زيًا موحدًا، وأجزاء من جسدهم العلوي عارية، ويستخدمون أسطوانات غاز ملونة في تقديم استعراضات “خطيرة ومرعبة”.

وأضاف الشهود أنه تم وضع لوحات في الشارع خلال الاحتفال عليها رسوم جماجم ودماء ومشاهد مرعبة، بخلاف قيام المنظمين بالرقص باستخدام طفايات حريق وأنابيب غاز الطهي ما تسبب في وقوع الحادث.

وتداولت صحف وناشطون مقطعي فيديو للحظة إصابة الفتاتين “نور وميادة”، وخروج جثمان الأخيرة صباح اليوم من المشرحة. وبين مقطع الحفل عدم اكتراث الشبان المستعرضين بوجود أطفال وزحام بينما يستمرون في أعمالهم الخطرة.

وأثار الحادث تفاعلًا واسعًا وغضبًا عارمًا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وسط دعوات كثيفة لمحاكمة المتورطين فيه لمنع تكراره.

وبعيدا عن حادث مصر، يسعى مروجو “عبادة الشيطان” إلى فرض تعاليمهم حول العالم عبر الإنترنت وبواسطة عملاء، ويقوم أتباع هذا الفكر بعبادة آلهة غريبة الشكل ترمز للشيطان ويؤدون ترانيم وطقوس غامضة كذبح حيوانات سوداء وشرب دمها وسط موسيقى صاخبة وارتداء عقود من الجماجم نجوم خماسية الزوايا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية + وكالات

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