كورونا.. “دلتا بلس” متحور جديد ووباء داخل الوباء

لم ينته العالم من متحور دلتا من فيروس كورونا حتى ظهر المتحور (دلتا بلاس)، وهو سلالة فرعية لمتحور دلتا الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند، والذي اكتسب طفرة بروتين سبايك “K417N” والمكتشف في جنوب أفريقيا.

ويعتقد علماء أن متغير دلتا يشتمل على طفرات تسهل على فيروس كورونا الجديد الالتصاق بالخلايا في أجسامنا مما يعني أن هذا المتحور ينتشر بسهولة أكبر من النسخة الأصلية وبالتالي لديه إمكانية أكبر للتسبب في تفشي المرض.

وتظهر توقعات المركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن متغير دلتا يمكن أن يمثل 90% من جميع حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة بحلول نهاية أغسطس/آب القادم.

أين يوجد دلتا بلس حاليا؟

وقال الدكتور وائل عواد طبيب التخدير والعناية المشددة -في لقاء مع برنامج مع الحكيم على شاشة الجزيرة مباشر- رُصدت حوالي 40 حالة من دلتا بلس في ولايات ماهاشترا وكيرالا وماديا براديش الهندية، وعثِر على ما لا يقل عن 197 حالة في 11 دولة من بينها بريطانيا وكندا وروسيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن طفرات دلتا أصبحت السائدة في نحو 92 دولة بالعالم، وترجع المنظمة ذلك لقدرته على التفشي بشكل سريع والتسبب بمضاعفات تتطلب الدخول للمستشفيات وهو ما استدعي بعض الدول لفرض تدابير إغلاق جديدة.

تأثير اللقاحات على المتحور الجديد

ووفقا لدراسة أجراها معهد باستور الفرنسي، وكشف عنها برنامج مع الحكيم، فقد قللت طفرات دلتا بشكل نسبي من فعالية لقاحي فايزر ومودرنا، في حين أظهرت أن جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا عديمة الفائدة أمام اختراقها للجسم، وتتوقع مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تكون دلتا هي السلالة السائدة في الولايات المتحدة بعد أن باتت مسؤولة عن 20% من الإصابات هناك.

وعرض الدكتور عواد لتصريحات علماء المجلس الهندي للأبحاث الطبية حيث قالوا “إن هناك بعض الحالات من الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من اللقاحات قد أصيبوا بالفيروس ولا تزال الدراسات قائمة لمعرفة تأثير اللقاحات على السلالة الجديدة”.

ولكن بشكل عام تظهر الأبحاث أن اللقاحات المصرح بها مفيدة ضد متغيرات الفيروس التاجي، بما في ذلك متغير دلتا كما أظهرت النتائج أيضًا أن الأشخاص يتمتعون بحماية أفضل ونسب احتمالية أقل لدخول المستشفى بعد تلقي جرعتين بدلاً من جرعة واحدة ما دفع القادة في جميع أنحاء أوربا إلى حث المواطنين على تلقي جرعتين من اللقاح.

هل تختلف الأعراض؟

من الطبيعي أن تتحور الفيروسات ويمكن لهذه التحورات أن تغير في بعض الأحيان على تأثيرات الفيروس نفسه، وأوضح عواد أن أبرز الأعراض الآن هي الصداع وسيلان الأنف، مضيفا إن المرض يتصرف بشكل مختلف الآن وهو أقرب إلى نزلة برد سيئة، وأشار إلى أن هذا يطرح مشكلة كبيرة وقلقا بين العلماء لأن هذه الأعراض ليست ما يبحث عنه الناس.