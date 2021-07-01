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منى الكرد في حفل تخرجها: لا تسكتوا عن الظلم والاحتلال إلى زوال (فيديو)

الناشطة منى الكرد في حفل تخرجها (الأناضول)
الناشطة منى الكرد في حفل تخرجها (الأناضول)
30/6/2021

قالت الناشطة الفلسطينية منى الكرد في حفل تخرجها اليوم الأربعاء “لا تسكتوا عن الظلم والاضطهاد وعن قمع الحريات والاعتقالات السياسية، لأن النكبة لن تستمر والاحتلال إلى زوال”.

واضافت أيقونة حي الشيخ جراح في حفل تخرجها من جامعة بير زيت، موجهة الكلام لزملائها في الجامعة “شهاداتنا ليست مجرد ورقة، ولكنها سلاح ندافع به عن بيوتنا وأرضنا وأشجارنا”، مضيفة أن كل مواطن فلسطيني يمارس حقه في النضال في مجال تخصصه وبطريقته الخاصة.

وطالبت منى الكرد من زملائها بضرورة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ونشرها.

وعن طريقتها في النضال قالت منى الكرد “درست الإعلام في هذه الجامعة لكي أسلط الضوء على بيتي وحارتي ووطني”.

وشددت قائلة “إننا اليوم أمام حقبة جديدة من الزمن، يمكن فيها للمواطن الفلسطيني أن يوصل صوته بطرق شتى وبصرف النظر عن العقبات وتكميم الأفواه”.

وقالت “كل صوت يحب أن يصدح بالحق في هذ الوطن يجب علينا أن ندعمه جميعا”.

وخلصت منى الكرد قائلة “آن للنكبة ألا تستمر وآن للاحتلال الإسرائيلي أن يزول، وآن للإغلاق المفروض على حي الشيخ جراح أن يرفع، ومعه تلغى جميع قرارات التهجير الصادرة في حقنا كفلسطينيين أحرار”.

وأضافت “إن شاء الله الإغلاق غير القانوني المفروض على حي الشيخ جراح يُلغى وأعزمكم في بيتنا على مقلوبة”.

يذكر أن الناشطة الفلسطينية منى الكرد تحولت إلى أيقونة جديدة للنضال في الشارع الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن اعتقلتها سلطات الاحتلال من منزلها في حي الشيخ جراح، وهي التي دافعت عن حقها في منزلها ضد التهجير الذي يريده المستوطنون المتطرفون في هذا الحي الفلسطيني، بينما يناضل سكانه أما في المحاكم ومن خلال المواجهات مع الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر

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