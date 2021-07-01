“ضابط لكل قرية”.. السيسي يفجر موجة جدل جديدة في مصر (فيديو)

أثار اقتراح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما عرض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع تعيين ضابط جيش في كل قرية بالبلاد.

وكان السيسي ألقى كلمة أمس خلال احتفال تفقد خلاله المعدات والآلات الهندسية لقطاعات مختلفة من المشاركين في مبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري.

وتزامن ذلك مع ذكرى أحداث 30 يونيو/حزيران التي أعقبها بأيام الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب.

أمام كل العالم يتم عسكرة كل قرى مصر.

يتم تحديد ضابط مسؤول عن كل قرية فى مصر.

يعنى تعيين 4726 ضابط جيش مسؤول على كل قرية.

يعنى هتاخد قرابة ال5 آلاف ضابط من الثغور والثكنات ويجلسون فى مقار المجالس المحلية تحت ستار (حياة كريمة) وهى فى الأصل هى تجهيز لقمع ثورة النيل#نكبة_٣٠يونيو٢٠١٣ pic.twitter.com/9LBdq3GMWF — نور شمس (@EE2tgZowDL7kaK3) June 30, 2021

وقال السيسي موجهًا حديثه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع محمد زكي “أنا بقترح يكون في كل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف مين اللي هيعمل حاجة حلوة، وما تزعلش يا دكتور مصطفى المصلحة واحدة”. وذلك ليتابع هذا الضابط طلاء المنازل من الخارج بعد دخول الصرف الصحي والمياه والغاز والاتصالات والخدمات الكاملة إلى تلك القرى، موضحًا “بس لو ماندهنتش (المنازل) مش هتحسوا بالفرق”.

ظابط لكل قرية بلا محليات بلا مجالس محلية وانتخابات محلية معطلة من سنين بلا وجع قلب .. والدكتور مصطفى مش زعلان pic.twitter.com/bnkLHWAhrk — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) June 30, 2021

وتابع “أرجو من الناس تساعدنا في الموضوع ده، وتتبنى فكرة أن المنزل يكون دورين وثلاثة وأكثر في الأرياف، لأنه أمر مهم للغاية”، وفق تعبيره، ملمحًا إلى إمكانية إلغاء بطاقات التموين (الدعم) ثلاث سنوات.

وأعلن السيسي عن رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري المكونة من 3 مراحل، لصالح الأسر الأكثر احتياجًا، ودعا منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في مبادرة تطوير 500 ألف منزل، واختتم “بنتكلم بين 50 و60 مليون إنسان في الريف بنغير حياتهم”.

ضابط لكل قرية

بلاها الجبهات وأثيوبيا

يمشيهم صفا وانتباه وحبس اوشلاق

هل رأيتم هذا الهبل في اي مكان آخرفي العالم؟

بدلا من تفعيل مواد الادارة المحلية المنصوص عليها في الدستور الذي يضعه #السيسي في صفيحة الزبالة سيقوم بعسكرة القرى!

هل وصلنا للقاع ام هناك المزيدpic.twitter.com/rsLCvfrUVg — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) June 30, 2021

وأثار حديث السيسي جدلًا واسعًا وضجة على منصات التواصل المصرية، إذ اعتبره ناشطون ومراقبون اتجاه نحو عسكرة الريف والسيطرة عليه والتمهيد لإسكات ما أطلقوا عليه (ثورة النيل) التي من المتوقع أن تخرج من بين الفلاحين باعتبارهم الأكثر تضررًا من أزمة سد النهضة.

وأشار بعضهم إلى أن اعتذار السيسي لمدبولي بدا وكأنه يضع قدرات القوات المسلحة في تنافس مع الشركات المدنية، ولفت آخرون إلى عدم وجود علاقة منطقية بين التطوير وتعيين ضابط لكل قرية، وتهكم بعضهم بالقول على غرار ضابط لكل قرية سيكون هناك مخبر لكل مواطن.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي -خلال لقاء على الجزيرة مباشر- أن الدين العام في مصر بشقيه وصل الآن بشقيّه إلى 125% وهي نسب مؤثرة بشكل كبير جدا على هيكل الموازنة العامة للدولة، وأكد أن القروض ما لم توجه إلى الاستثمارات الإنتاجية والتنموية فهي عبء على الأجيال الحالية والمستقبلية.

ضابط لكل مواطن يعد الأنفاس ….!!!https://t.co/Ihg0Bg1EuN — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 1, 2021

وأشار إلى أن هناك عجزًا شديدًا في ضخ الاستثمارات بقطاعي الزراعة والصناعة رغم تزايد عدد السكان “ما جعلنا نعجز عن توفير الغذاء، فمصر لديها عجز في الميزان التجاري والزراعي والغذائي يصل إلى نحو 9 مليار دولار والاعتماد على الاستيراد من الخارج فضلًا عن المشكلات المرتبطة بإنشاء سد النهضة”.

يأتي ذلك في حين عزا البنك المركزي المصري اتساع عجز الميزان التجاري إلى تراجع إيرادات السياحة بنسبة 68% وانخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.3% على أساس سنوي.

🛑 السيسي يتابع مبادرة تطوير الريف ويسأل وزير الدفاع: هل ممكن يبقى لكل قرية ضابط جيش مسؤول عنها.. أوعى تزعل يا د. مصطفى (فيديو) 🛑السيسي: تتكلفة دهان القرى 40 مليار جنيه ولو عايزين أتحمل التكلفة مستعد أشيل التموين 3 سنين وأعمله لو ده بديل مناسب ليكمhttps://t.co/kldAYM1a4l — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) June 30, 2021

عمل مستشار عسكري لكل محافظ ..رؤساء الأحياء قادة متقاعدين م الجيش ..كل قرية ضابط مسؤول عنها .. يا ترى ما هو المستوى القادم .. عسكرى ف كل بيت ؟#نكبة_٣٠يونيو٢٠١٣#الانقلاب_العسكرى#حكم_العسكر

وبكرة تشوفوا …#العجب_العجاب pic.twitter.com/b4NsH5MVbs — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) June 30, 2021

مشاهدة "السيسى هنوقف بطاقات التموين3 سنين لو عايزنى ادهن منازلكم ووزرارة الزراعةتعلن الأن" على YouTube https://t.co/ZcydaTCMSU كفايةخراب! العسكركمان عايزين يحكموالقري لينهبواخيرات مصركلها! ايه اللي دخل طلاءوجهات المنازل بالقرى بتعين ضابط في كل قرية؟ العسكر الفسقةهم حراميةمصر حقا — Mohamed Sharara (@MohamedSharara1) June 30, 2021

وليه ظابط لكل قرية؟ عايزين ضابط لكل مواطن 😀😀😀😀😀 pic.twitter.com/WOJeTOXAzm — Mo Osman (@Mo25937866) June 30, 2021