شاهد: سيارة تتحول لطائرة في 3 دقائق وتكمل أول رحلة جوية بين مطارين

أكمل نموذج تجريبي لسيارة طائرة أول رحلة جوية على الإطلاق بين المطارات في سلوفاكيا استمرت 35 دقيقة وحققت تطورًا مهمًا.

وأُطلق على تلك النسخة “آير كار” (AirCar) ووصفت بأنها “مركبة ذات وضعين للسيارات والطائرات”.

ووفقًا للشركة المصنعة (كلاين فيجن) كانت الرحلة بين مطاري نيترا وبراتيسلافا، وأكملت السيارة الطائرة هبوطها الناجح رقم 142 وكانت الرحلة علامة بارزة في التطور.

وبنقرة زر واحدة، تحولت الطائرة إلى سيارة رياضية في أقل من ثلاث دقائق وكان يقودها مصممها ستيفان كلاين.

وعقب اجتيازها الاختبار أعلن كلاين بداية “حقبة جديدة من مركبات النقل المزدوجة”.

وقال إنها تفتح فئة جديدة من وسائل النقل وحولت الخيال العلمي إلى حقيقة، فهي تطير لمسافة ألف كيلومتر ويمكنها التحليق على ارتفاع 8200 قدم وبسرعة قصوى تبلغ 118 ميلًا في الساعة.

وجُهز الطراز (AirCar Prototype 1) بمحرك بي إم دبليو بقوة 160 حصانًا مع مروحة ثابتة وأكملت “آير كار” أكثر من 40 ساعة من الرحلات التجريبية، حسبما ذكر موقع سي بي إس نيوز.

وأشاد برانكو ساره -من شركة بوينغ- بشركة كلاين لتطويرها سيارات طائرة سهلة الاستخدام، وقال إن الانتقال الآلي من مركبة برية إلى مركبة جوية والعكس نتيجة للمعرفة الهندسية والمهنية الممتازة.

يأتي هذا الإنجاز مع استمرار الضجة بشأن بناء مفهوم السيارة الطائرة. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات الأوربية في هيونداي، يوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن السيارات الطائرة ستكون حقيقة واقعة في المدن في جميع أنحاء العالم قبل نهاية العقد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية وجنرال موتورز إنهما تمضيان قدمًا في تطوير السيارات الطائرة.