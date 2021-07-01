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طالبان تبث مشاهد لاستسلام العشرات من القوات الحكومية الأفغانية (فيديو)

مقاتلون من حركة طالبان في جلال آباد شرقي أفغانستان (أسوشيتدبرس - أرشيف)
مقاتلون من حركة طالبان في جلال آباد شرقي أفغانستان (أسوشيتدبرس - أرشيف)
1/7/2021

بثت حركة طالبان مشاهد قالت إنها لاستسلام عشرات الجنود من القوات الحكومية الأفغانية في منطقة (تكاب) في ولاية (كابيسا).

وتضمنت الصور مشاهد لعدد من أفراد القوات الحكومية الأفغانية بلبساهم الرسمي محملين بأسلحتهم، وهم في طريقهم للانضمام لأفراد من حركة طالبان.

وتطابقت المشاهد التي تضمنها المقطع مع مقاطع أخرى نشرتها حسابات مقربة من طالبان، وأعاد نشره حساب طالبان الرسمي على تويتر.

ووفقا لرواية حركة طالبان فإن وحداتها العسكرية سيطرت على 6 مناطق تفتيش تابعة للجيش الحكومي، وإن 116من الجنود التابعين للحكومة الأفغانية استسلموا لقوات طالبان بعد معارك استمرت عدة أيام.

وتزامن تداول مقطع الفيديو صباح اليوم الخميس، مع إعلان حركة طالبان سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة تكاب في ولاية كابيسا.

وتأتي هذه العمليات العسكرية لقوات طالبان ضد الحكومة بالتزامن مع استعداد القوات الأجنبية لمغادرة البلاد التي تمزقها الحرب.

وقال مسؤولون محليون إن مقاتلي حركة طالبان شنوا هجوما آخرعلى مدينة غزنة واشتبكوا مع القوات الأفغانية في محاولة للاستيلاء على المدينة الواقعة وسط أفغانستان.

وتقع غزنة على الطريق السريع الرابط بين العاصمة كابول وإقليم قندهار في جنوب البلاد.

ويشكك المسؤولون الحكوميون الأفغان في تأكيد طالبان الاستيلاء على مناطق جديدة فيما يصعب التحقق من ذلك بشكل مستقل. لكن الخبراء يقولون إن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت طالبان قادرة على السيطرة على عشرات المناطق الجديدة في الأسابيع الأخيرة، يعود لافتقار القوات البرية الأفغانية التي تقاتل في مناطق ريفية إلى الدعم الجوي الأمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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