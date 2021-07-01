أردوغان يدافع عن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول.. ماذا قال؟

دخل قرار انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة حيز التنفيذ رسميا اليوم الخميس.

وكان القرار أثار إدانة الاتحاد الأوربي والكثير من الدول الغربية عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس/آذار الماضي.

واعتبر أردوغان أن انسحاب بلاده من المعاهدة ليس انتكاسة. وقال خلال اجتماع في أنقرة “بعض الدوائر تحاول تصوير انسحابنا من معاهدة إسطنبول على أنه انتكاسة في حربنا على العنف ضد المرأة”.

وأضاف “معركتنا لم تبدأ بمعاهدة إسطنبول ولن تنتهي بانسحابنا منها”.

وأفاد أردوغان خلال اجتماع تعريفي بخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة أن مفهوم تصنيف تفوق الناس فقط بسبب جنسهم “لا مكان له في حضارتنا وثقافتنا”.

وأضاف “منذ اليوم الذي وصلنا فيه إلى سدة الحكم، كانت مكافحة العنف ضد المرأة من بين قضايانا ذات الأولوية”.

وتابع “يجب التحري بشكل مفصل عن العوامل التي تؤدي إلى ظهور العنف ضد المرأة، والقضاء عليها”.

وأشار أردوغان إلى ضرورة تناول قضية العنف ضد المرأة بصدق وموضوعية دون تحويلها إلى أداة للنقاشات السياسية الداخلية.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن تنظيم دورات للتدريب على ضبط الانفعالات لمرتكبي أعمال العنف، أو لمن لديهم تلك النوازع.

وذكر الرئيس التركي أن بلاده مثل بقية بلدان العالم تسعى جاهدة للتغلب على هذه المشكلة العالمية باللوائح القانونية والوقاية والحماية.

وتابع “عززنا الأساس القانوني لكفاحنا (لإنهاء العنف ضد المرأة) مع التعديلات الدستورية التي أجريناها في فترات مختلفة”.

وبيّن أن بدء سريان القانون رقم 6284 الخاص بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة يعتبر أهم منعطف بهذا الصدد.

وأكد أن تركيا أصبحت عبر القانون المذكور بين الدول التي لها أكثر التشريعات شمولا وفاعلية في مكافحة العنف ضد المرأة في العالم.

وبين أنه تم إنشاء المراكز المختصة بالوقاية من العنف ومراقبته (ŞÖNİM) وأُوكلت إليها مهمة مراقبة ودعم تنفيذ القانون في كل الولايات.

وتابع “ومع خطة العمل الجديدة التي أعددناها سنعزز كفاحنا بشكل أكبر”.

ولفت إلى أن الخطة مكونة من 5 أهداف أساسية و28 استراتيجية و227 فعالية.

وأوضح أن الهدف الأول في خطة العمل الجديدة، هو مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذها بشكل فعال.

اتفاقية إسطنبول

في 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت تركيا انسحابها من اتفاقية المجلس الأوربي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول).

وأوضحت الرئاسة التركية في بيان أعقب الانسحاب، أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.

ولفت أردوغان إلى أن هذا الكفاح عملية طويلة الأمد تتطلب الصبر والتوافق الاجتماعي.

وتم التفاوض على المعاهدة والتوقيع عليها في مدينة إسطنبول التركية في 2011.

ويستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.

وقالت جنان جولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية الأربعاء “سنواصل كفاحنا وتركيا تضر نفسها بهذا القرار”.

وأضافت أن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس/ آذار الماضي أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف.

ويقول منتقدون إن القرار يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن الاتحاد الأوربي الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

فتيات تركيات (غيتي)

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، لكن كثيرا من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

وبعثت مفوضة مجلس أوربا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر فيها عن القلق من تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين. وطالبت بتعزيز “جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية إسطنبول والأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، ألا وهو العنف”.

وتذهب الأصوات التركية الرافضة لهذه المعاهدة التي تم الاعداد لها والمصادقة عليها في ظل حكومات علمانية سابقة، إلى أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.