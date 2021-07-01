بعد تحذير الأزهر.. فورتنايت توضح حقيقة “هدم الكعبة”

أكد فريق لعبة (فورتنايت) احترامه لجميع الأديان موضحًا حقيقة الصورة المتداولة من اللعبة التي ادعى البعض أنها تجسيد لتدمير الكعبة المشرفة، وذلك بعدما أصدر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بيانًا تحذيريًا.

وقال الفريق في منشور عبر صفحته في فيسبوك إن “المحتوى المشار إليه عبارة عن جزيرة من صنع لاعب في الوضع الإبداعي (Creative)، حيث لا يمكنك في الجزيرة تدمير الكعبة المشرفة”.

وأضاف “نود التأكيد على أن فريقنا يحترم كل الأديان ونعمل بشكل مقّرب مع صانعي المحتوى باللعبة من لاعبينا من أجل توفير تجربة لعب آمنة لكل لاعبينا”، مرفقًا رابط “للاطلاع على قواعد وإرشادات مبدعي المحتوى”.

ويأتي هذا البيان بعد بيان لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حذر فيه من لعبة فورتنايت لما قال إنها “احتوت على تجسيد لهدم الكعبة المشرفة بالتزامن مع موسم الحج”.

وأضاف أن هذه اللعبة الإلكترونية من بين مجموعة حذر منها المركز بعد تكرار حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار في وقت سابق بسبب هذه النوع من الألعاب.

ولفت إلى أن ما احتوت عليه هذه اللعبة من تجسيد لهدم الكعبة الشريفة أو العبث بها يؤثر بشكل مباشر على عقيدة الأبناء سلبا ويشوِّش مفاهيمهم وهويتهم ويهوِّن في أنفسهم من شأن مقدساتهم، سيما وأن النشء والشباب هم أكثرية جمهور هذه اللعبة.

وأهاب المركز بأولياء الأمور والجهات التثقيفية والتعليمية والإعلامية بيان خطر أمثال هذه الألعاب وضررها البدني والنفسي والسلوكي والأسري، كما قدم بعض النصائح التي تساعد أولياء الأمور على تحصين أولادهم من خطر هذه الألعاب.