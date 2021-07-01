البرلمان الفرنسي يسقط قانونا يفرض غرامات مالية على ارتداء البوركيني.. واليمين المتطرف: مؤامرة إسلامية (فيديو)

أسقط البرلمان الفرنسي تعديلا جديدا في قانون (الحفاظ على مبادئ الجمهورية) يقر غرامات مالية على ارتداء لباس السباحة (البوركيني) بأكثر من 70 صوتًا.

وخلّف هذا التعديل جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض داخل البرلمان الفرنسي وخارجه، وأعاد إلى الواجهة النقاش المتعلق بقانون تعزيز مبادئ الجمهورية ودرجات استهدافه للإسلام والمسلمين في فرنسا.

وأوضحت النائبة آني جينفارد نائبة رئيس البرلمان خلال مرافعتها ضد القرار أنه يتوجب منع هذا اللباس، زاعمة أنه يقلّل من حركيّة المرأة وحريتها الشخصيّة.

كما زعم النائب والأكاديمي ما كسيم تييبو أن البوركيني لا علاقة له بالحرية الدينية وأنه تعبير سياسي و”مؤامرة إسلامية” الغاية منه هي إخضاع المرأة ومنعها من المشاركة الفعلية في الحياة العامة.

La loi doit interdire le #burkini

Ce vêtement défendu par le comité contre l’islamophobie prône l’invisibilité du corps de la femme. Tout comme le fait d’interdire un maillot jugé trop échancré à la piscine.

La liberté des femmes est en jeu! @Republicains_An pic.twitter.com/7jKrIMVBtx — Annie Genevard (@AnnieGenevard) June 29, 2021

Le #burkini n’a rien à voir avec la liberté religieuse. Il est l’expression d’un message politique de soumission de la femme contraire à la dignité de la personne humaine. Je déplore qu’Eric Piolle relance à des fins purement électoralistes le débat sur son autorisation. pic.twitter.com/ZZCRxLLevC — Maxime Thiébaut (@MaximeThiebaut) June 30, 2021

وجاءت تغريدات نواب اليمين الفرنسي المتطرف موحدة ومتشابهة، من حيث التأكيد على أن البوركيني يمثل رمزا دينيا وسياسيا يهدف إلى إخضاع المرأة، بينما اعتبرته بعض الحسابات بأنه سلاح فعال لتغيير طبيعة المجتمع الفرنسي والنيل من القيم العلمانية التي تحكم الدستور الفرنسي.

وطالب عضو البرلمان الفر نسي، إيريك كيوتي، عن حزب التجمع الوطني برئاسة مارين لوبان بمنع البوركيني، داعيا الحكومة الفرنسية إلى المزيد من الشجاعة للتصدي لموجة ما سماها “أسلمة فرنسا” في حين ذهب آخرون ينتمون إلى الجمهوريين أن منع هذا اللباس هو “خطوة شجاعة ستؤدي إلى تراجع تيارات الإسلام السياسي في فرنسا”.

Je demande l'interdiction du Burkini, c'est un acte de courage indispensable pour faire reculer l'islamisme Le Burkini sur nos plages et dans nos piscines publiques est un étendard imposé à la société C'est une arme de prosélytisme politico-religieux qui doit être interdit ! pic.twitter.com/7K7fFNXLj7 — Eric Ciotti (@ECiotti) June 29, 2021

Je vous rappelle que le #Burkini n’est pas un vêtement musulman pour la simple raison qu’un femme pratiquante a interdiction de se baigner au milieu d’hommes à moitié nus ! C’est une propagande politico-religieuse fabriquée par des séparatistes qui savent ce qu’ils font ! — Zohra Bitan #SoutienFD0 (@ZohraBitan) June 30, 2021

#PjlPrincipesRepublicains Nos amendements visant à inscrire l'interdiction du port du #burkini dans les piscines et les lieux de baignade artificielle publique à usage collectif st rejetés!Quelle tristesse!La majorité et le Gvt st incapables de se montrer courageux! #soumission pic.twitter.com/z5WcnPO6nt — Constance Le Grip (@ConstanceLeGrip) June 29, 2021

من جهة أخرى، اعتبر مغردون عبر منصات التواصل أن اليمين المتطرف يعادي ارتداء البوركيني فقط لأن المسلمات هن من يرتدينه، مؤكدين أنه لباس سباحة عادي لم يقترن يومًا بالإسلام مثلما يدعي البعض.

Si le #burkini aurait été porté par des femmes bouddhistes ça ne vous aurait pas posé de problème. C'est votre haine envers l'islam qui vous fait mener cette acharnement contre cette tenue. Chaque femme à le droit de vouloir dévoiler son corps ou pas sans devoir se justifier. — Alyna🐾 (@971Alyna) June 30, 2021

يذكر أن إيريك بيول المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمعروف بمواقفه المعتدلة تجاه الإسلام، طالب بالسماح بلباس البحر (البوركيني) مما تسبب في انتقادات واسعة له من جانب اليمين المتطرف في فرنسا.

والبوركيني لباس سباحة يغطي كامل الجسد ترتديه المسلمات لا سيّما المحجبات منهن، وكان قد لاقى منعًا ومعارضة في عدد من المدن الفرنسية.

ومع مطالبة أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا ودول أوربية أخرى بمنع البوركيني، لقي هذا اللباس إقبالا منقطع النظير، وصارت النساء ترتدينه على الشواطئ وفي المسابح، وصارت له متاجر في أوربا ومواقع متخصصة لتسويقه على شبكة الإنترنت.