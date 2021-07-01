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سياسي سوداني: حكومة حمدوك تمثل قوى أجنبية أفقرت الشعب (فيديو)

الشرطة تفض مظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة السودانية الخرطوم (الأناضول)
الشرطة تفض مظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة السودانية الخرطوم (الأناضول)
1/7/2021-|آخر تحديث: 1/7/202111:30 AM (مكة المكرمة)

قال الدكتور بشير آدم رحمة الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي السوداني إن حكومة عبد الله حمدوك تمثل “قوى استخبارية أجنبية” وأنها عملت على “إفقار الشعب السوداني بأوامر خارجية”.

وأضاف في لقاء ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن الحكومة فشلت ولا تمثل الشعب السوداني ولا تعرف مشاكله ولذلك أصبحت تضغط عليه حتى فقد مقومات العيش الكريم، على حد قوله.

وأضاف “قرار الحكومة ليس بيدها بل هناك جهات استخبارية تملي عليها ما تفعل، إذ عملت ضد رغبة الشعب السوداني وطبّعت مع إسرائيل دون استشارة أي من القوى السياسية كما أنها تقمع كل من يعارضها”.

وتابع “حمدوك ليس بالحاكم بل هناك حكومة أخرى تسمى بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 يوجد بها 5 أشخاص يوجههم حزب انقلابي دمر العالم العربي كله”.

وأوضح “نحن نطالب بتغيير هذا النظام بشقيه المدني والعسكري ونحن مع حكومة مدنية ديمقراطية، كما نطالب بتعيين رئيس وزراء جديد يشكل حكومة انتقالية لفترة سنة واحدة وذلك بعد استشارة جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية من دون إقصاء”.

وكانت قد خرجت مظاهرات في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، أمس الثلاثاء، في الذكرى الثانية للاحتجاجات على فض اعتصام القيادة العامة، وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة حمدوك وتشكيل حكومة جديدة لتصحيح مسار الثورة.

وأطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي، بينما رفع متظاهرون عدة شعارات شملت إسقاط الحكومة ومواجهة غلاء الأسعار ومحاكمة رموز النظام السابق والكشف عن قتلة المتظاهرين.

وخرجت مواكب 30 يونيو/حزيران عام 2019 عقب فض اعتصام القيادة العامة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 متظاهر وطالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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