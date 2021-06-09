فيسبوك تعلن عن طرق جديدة لكسب المزيد من الأموال عبر إنستغرام

أعلنت شركة فيسبوك عن طرق جديدة لمساعدة صناع المحتوى على جني أموال إضافية من منصة إنستغرام، وذلك بالتعاون مع العلامات التجارية المفضلة لديهم.

وقالت الشركة -في بيان نشرته عبر مدونتها الخاصة- إنها ستشرع خلال الأشهر المقبلة في اختبار أداة تابعة لها ستسمح لمنشئي المحتوى باكتشاف المنتجات الجديدة المتوفرة عند الدفع ومشاركتها مع متابعيهم وكسب عمولات على عمليات الشراء التي يجرونها عبر تطبيق إنستغرام.

وأوضحت أنه سيتم وضع علامة على منشورات بيع المنتجات من قبل صانع المحتوى تفيد بأنه صاحب المنشور وأنه مؤهل للحصول على عمولة وأن تلك المشتريات تساعد في دعم هذا المنشئ.

أردفت أن ذلك سيسهل على الأشخاص التسوق مباشرة من المبدعين الذين يحبونهم ويمنح العلامات التجارية طريقة جديدة للشراكة مع المؤثرين الذين يشاركون منتجاتهم ومكافأتهم.

وأشارت فيسبوك -في بيانها- إلى إنشاء متجر جديد يضاف إلى الملف الشخصي لصانع المحتوى للتسويق إلى خطوط إنتاجهم المستقلة وبيع منتجاتهم بشكل مباشر لمتابعيهم.

وأضافت أنها بصدد تطوير طرق لكسب الأموال من خلال خاصية النجوم التي يتفاعل بها المتابعون مع حساباتهم المفضلة خلال مقاطع البث المباشر عبر المنصة.

مارك زوكربيرغ أسس شركة فيسبوك وحولها إلى إمبراطورية تجارية عالمية (غيتي)

واختتمت قائلة “نحن ملتزمون ببناء المزيج المناسب من الأدوات لمساعدة صناع المحتوى على تحقيق أهدافهم ونحن نحقق تقدما مثيرا وسيكون لدينا المزيد لمشاركته في الأشهر القادمة”.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن طرق لتمكين صناع المحتوى من زيادة أرباحهم.

وأشارت في بيان إلى زيادة أعداد من يحصلون على دخل يقدر بنحو 10 آلاف دولار شهريا من صناع المحتوى على المنصة بنسبة 88% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وزيادة أعداد من يحصلون على دخل يقدر بنحو ألف دولار شهريا بنسبة 94% خلال الفترة نفسها.

وأضافت فيسبوك أنه بالرغم من هذا النمو إلا أنها شعرت أن عليها بذل المزيد من الجهد وتوفير المزيد من الأدوات لصناع المحتوى لجني المزيد من الأموال.