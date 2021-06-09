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الأخبار|قطاع غزة

رغم العدوان الإسرائيلي مواليد قطاع غزة 6 أضعاف الوفيات خلال مايو الماضي

تبلغ نسبة السكان أقل من 14 عاما في قطاع غزة 41% من إجمالي السكان (منصات التواصل)
تبلغ نسبة السكان أقل من 14 عاما في قطاع غزة 41% من إجمالي السكان (منصات التواصل)
9/6/2021

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الفلسطينية أن قطاع غزة شهد خلال شهر مايو/أيار الماضي 3446 مولودا جديدا، بالإضافة إلى 561 حالة وفاة.

وبينت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور بلغ 1800 مولودا بنسبة تقدر بـ 52.2%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47.7% بواقع 1646 مولودة.

وأشارت الإحصائية إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت خلال الشهر الماضي 1258 مولودا جديدا؛ فيما سجل مكتبي داخلية خان يونس 694 مولودا، كما سجلت مكاتب داخلية الشمال 598 مولودا، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 462 مولودا، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 434 مولودا جديدا.

وحول إحصائية الوفيات أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات القطاع سجلت561 حالة وفاة خلال مايو الماضي، حيث قدرت وفيات الذكور بـ 370 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 65.9%، مقابل 191 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 34%.

يذكر أن قطاع غزة قد شهد عدوانا إسرائيليا برا وجوا وبحرا امتد على مدار 11 يوما من 10 إلى 21 مايو/أيار الماضي أسفر عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، وإصابة قرابة 2000 بجروح مختلفة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد سكان قطاع غزة  نحو مليونان و107 ألف نسمة، وبلغ معدل الخصوبة في القطاع في الفترة من عام 2017 حتى عام 2019 3.9 طفل لكل امرأة.

وبلغ معدل المواليد السنوي  32.9 مولود لكل 1000 من السكان عام 2020، بينما بلغ معدل الوفيات 3.4 وفاة لكل 1000 من السكان في نفس العام.

ومن حيث الشرائح العمرية بلغت نسبة السكان في القطاع أقل من 14 عاما 41% من إجمالي سكان القطاع، والسكان في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما نسبة 28.2%، بينما بلغت نسبة السكان المسنين أكبر من 60 عاما، 4.65% فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر

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