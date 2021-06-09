دراسة: مشاهدة التلفزيون أثناء الطعام تؤثر على قدرات الأطفال

أظهرت دراسة فرنسية نشرت أمس الثلاثاء أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أثناء تناول وجبات عائلية لديهم مستوى لغوي أقل في المتوسط، وهو ما يدعو إلى التفكير في استخدامات الشاشة أكثر من التفكير في وقت استخدامها.

وقال جوناتان برنار الباحث في المعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية والمؤلف الرئيسي للدراسة “نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا التلفزيون أمر مهم جدا ويجب ألا نركز فقط على مدة المشاهدة”.

La #télévision allumée📺 pendant les repas associée à un plus faible développement du langage chez les jeunes enfants. Nouveau communiqué disponible sur la Salle de Presse➡️https://t.co/808xi4F0aq pic.twitter.com/uGDSGtzcjo — Inserm (@Inserm) June 8, 2021

وتابع معدو الدراسة 1500 طفل لمدة سنوات، وسألوا أولياء الأمور إن كان التلفزيون يكون مشغّلا أثناء تناول الطعام وإجمالي الوقت الذي يمضيه الأطفال أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو وفي ذات الوقت قوّموا تطور مستويات قدرات الأطفال اللغوي.

وبالنسبة إلى الأطفال الذين يبلغون سنتين، حدد الأهالي الكلمات التي يمكن لأطفالهم نطقها تلقائيا من قائمة تضم 100 كلمة.

وفي سن 3 و5 سنوات ونصف سنة، قام طبيب نفساني بقياس “حاصل الذكاء اللفظي” وهو جزء من اختبارات الذكاء الذي يتعلق بالتبادلات اللفظية.

تشتيت الانتباه

وكانت النتيجة- لم يجد المؤلفون علاقة بين إجمالي وقت مشاهدة التلفزيون والمستوى اللغوي للأطفال.

وبخلاف ذلك وجدوا أن “مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الوجبات العائلية يرتبط بشكل منهجي بمستويات لغوية أقل” في جميع الأعمار المشاركة في الدراسة المنشورة في مجلة (ساينتيفيك ريبورتس).

وتظهر الدراسة وجود ارتباط إحصائي وليس علاقة سببية بين مشاهدة التلفزيون وتطور القدرات اللغوية.

وفي تفسير محتمل لتلك الظاهرة قال برنار “يمكن للتلفزيون أثناء وجبات الطعام أن يكون بمثابة كابح للتفاعلات اللفظية للطفل، مما يقلل من نوعية التبادلات ونسبتها بين الأطفال والبالغين” من خلال تشتيت انتباههم.