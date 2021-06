ترودو يصف مقتل عائلة مسلمة دهسا في كندا بأنه “هجوم إرهابي” (فيديو)

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، بما اعتبره “هجوما إرهابيا” بعد مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا مساء الأحد بشاحنة كان يقودها شاب في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو.

وقال ترودو في خطاب أمام مجلس العموم إن “هذه المجزرة لم تكن حادثا. إنها هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب أحد مجتمعاتنا”.

وأوقف المهاجم ووجهت إليه 4 تهم بالقتل المتعمد.

ونقل طفل في عامه التاسع من العائلة نفسها إلى المستشفى في حالة خطرة إثر الهجوم.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي “نأمل جميعا أن يتعافى الطفل من جروحه سريعا، رغم علمنا بأنه سيعيش وقتا طويلا مع الحزن وعدم الفهم والغضب الذي تسبب به هذا الهجوم الجبان المعادي للمسلمين”.

وذكر ترودو بهجمات استهدفت المسلمين في كندا منذ إطلاق النار في مسجد كيبيك والذي خلف ستة قتلى في 2017.

وقال “لقد استهدفوا جميعا بسبب معتقدهم الإسلامي. هذا يحصل هنا، في كندا، وهذا يجب أن يتوقف”، واعدا خصوصا بتعزيز التصدي للمجموعات المتطرفة.

وأثارت هذه المأساة غضبا لدى المسلمين في كندا. وكانت شرطة لندن أكدت أن المشتبه فيه ناثانييل فيلتمان (20 عاما) دهس عائلة مسلمة بشاحنته الصغيرة في إطار “عمل متعمد ومخطط له دافعه الكراهية”.

وقال مفتش شرطة مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو “هناك أدلة على أن هذا كان عملا مخططا له مع سبق الإصرار وأن الأسرة استُهدفت بسبب دينهم الإسلامي”.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، أن “تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا” في الغرب وراء الهجوم “الإرهابي” على الأسرة المسلمة في كندا.

وقال خان على تويتر “حزنت عندما علمت بمقتل أسرة كندية مسلمة من أصل باكستاني في مقاطعة أونتاريو (الكندية)، وأؤكد أن هذا العمل الإرهابي يكشف تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الدول الغربية”.

وأضاف “يجب أن يتصدى المجتمع الدولي بشكل شامل للإسلاموفوبيا”.

Saddened to learn of the killing of a Muslim Pakistani-origin Canadian family in London, Ontario. This condemnable act of terrorism reveals the growing Islamophobia in Western countries. Islamophonia needs to be countered holistically by the international community.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 8, 2021