الجيش الإسرائيلي يغلق مقر “لجان العمل الصحي” في البيرة

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وأغلقت الباب الرئيسي بالحديد ووضعت عليه أمرا عسكريا يوضح أن مدة الإغلاق هي 6 أشهر، كما حذر الأمر العسكري الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم.

وأظهرت مقاطع فيديو من مقر المؤسسة خرابا واسعا تركه جنود الاحتلال فيها حيث حطموا الأبواب وأجهزة الحاسوب والمكاتب.

اقتحمت قوات الاحتلال على ما يبدو فجر اليوم مكتب لجان العمل الصحي في البيرة وحطمت محتوياته وتركت أمرا عسكريا بإغلاقه حتى 7.12.21

الحرب ضد مؤسسات المجتمع المدني مستمرة pic.twitter.com/NkLoLgWihX — ثمينة حُصَري (@ThameenaHusary) June 9, 2021

وقالت مديرة لجان العمل الصحي شذى عودة للجزيرة مباشر إن إغلاق مقر اللجان جاء بعد حملة تحريض قادتها قوات الاحتلال ضد المؤسسة واستهداف متواصل بالاقتحام لعدة مرات سابقة إلى جانب اعتقال عدد من موظفي المؤسسة.

وأضافت شذى عودة أن اتهامات الاحتلال للمؤسسة بدعم “منظمات إرهابية” غير صحيحة وأن المؤسسة معنية بتقديم الخدمات الصحية للنساء وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الفقيرة في المجتمع.

#صور من الخراب الذي حل في مقر مؤسسة لجان العمل الصحي بمدينة #البيرة بعد اقتحامه من قبل قوات #الاحتلال واغلاقه بأمر عسكري لمدة 6 اشهر pic.twitter.com/0gc8jOeB0k — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) June 9, 2021

وتأمل السيدة شذى أن تتمكن المؤسسة من الاستمرار في أداء واجبها على الأرض من خلال الأفرع الطبية المنتشرة لها رغم استهداف مقرها الرئيسي.

وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إغلاق الاحتلال للمقر الذي يقدم خدماته للمناطق المهمشة، مؤكدة أن المجتمع الدولي مدعو للوقوف بجانبي القطاع الصحي الفلسطيني الذي يتعرض لاستهدافات إسرائيلية متكررة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وبينت الوزيرة أن القطاع الصحي في فلسطين يقدم جميع خدماته وواجباته رغم تواضع الإمكانيات، وأنه لا يحتمل التعرض لهزات تلحق المزيد من الضرر به.

📷 #صور

من الخراب الذي حل في مقر مؤسسة لجان العمل الصحي بمدينة البيرة بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وإغلاقه بأمر عسكري لمدة 6 أشهر pic.twitter.com/XNsNEuy0KS — Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon2) June 9, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم المؤسسة ذاتها، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، واعتقل مديرها المالي.

و”لجان العمل الصحي” هي مؤسسة فلسطينية أهلية بارزة وتمتلك فروعا في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب نشرة تعريفية خاصة بالمؤسسة فإنها تعمل في “التنمية الصحية والمجتمعية” في الأراضي الفلسطينية “بمنظور حقوقي”، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية.