مشير المصري للجزيرة مباشر: نحذر من “الانتهازية السياسية” في إعادة إعمار غزة (فيديو)

حذر القيادي في حركة حماس مشير المصري من ربط ملف إعادة إعمار قطاع غزة بأي مسار آخر يمكن أن يعطل عملية الإعمار، مؤكدا ضرورة تجنب أية “انتهازية سياسية” في هذا الملف.

وقال المصري خلال مقابلة، اليوم الثلاثاء، مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر إن ملف إعادة إعمار غزة هو “إنساني أخلاقي يجب ألا يسيس ولا يتم ربطه بأي مسارات أخرى”.

وأضاف “نحذر من ربط ملف الإعمار بأي مسار آخر يمكن أن يعطله أو يؤثر عليه، ونحذر من محاولة الانتهازية السياسية في هذا الملف”.

وتابع “من تخلى عن غزة لسنوات طويلة لا ينبغي اليوم أن يمارس أي انتهازية سياسية لمكاسب ذاتية”، مشيرا إلى أن ملف الإعمار منفصل كليا عن أي ملف له علاقة بحركة حماس أو المقاومة الفلسطينية.

حوار القاهرة

وبشأن لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة، قال المصري إن “الأولوية بعد الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية هي إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتصليب الجبهة الداخلية وتوحيد القوى لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية”.

وأوضح أن لقاء القاهرة يهدف لترتيب البيت الفلسطيني وهذا هو الهدف الذي دعت لأجله مصر، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا وجهود من القاهرة لإنهاء الانقسام، فضلا عن تدخلات عربية أخرى.

وأكد المصري أن ما بعد معركة سيف القدس ليس كما قبلها في إدارة الصراع مع “العدو الصهيوني”.

وقالت حركة حماس، إن رئيسها إسماعيل هنية، وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وذكر الموقع الرسمي للحركة، أن هنية وصل القاهرة على رأس وفد من قيادة حماس، تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في “مختلف التطورات السياسية والميدانية”.

ويضم وفد حماس، نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأعضاء المكتب: موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين.