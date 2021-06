حراك داخل عمالقة شركات التكنولوجيا الأمريكية لمساندة القضية الفلسطينية

تشهد 4 من عمالقة شركات التكنولوجيا الأمريكية، حراكًا داخليًا بين موظفيها لمساندة القضية الفلسطينية، وتظاهرات لنشطاء تنديدًا بمواقف إدارة هذه الشركات المؤيدة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، خاصة ما يتعلق برقابتها وحذفها للمحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استثماراتها المالية في مستوطنات وبنى تحتية إسرائيلية تسهل ارتكاب خروقات لحقوق الإنسان.

يواصل المئات من موظفي شركة (غوغل) التوقيع على رسالة داخلية موجهة للمدير العام “سوندار” والإدارة التنفيذية للشركة تعترض على انحيازها لصالح العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

Google employees call for company to support Palestinians and protect anti-Zionist speech https://t.co/1Zg05Mbx8p via @Verge

وتطالب بموجبها بالتبرع المالي ودعم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وأن تتساوى قيمة تبرعات الشركة في إسرائيل بنفس القيمة في الأراضي الفلسطينية، والاعتراف بالعنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

Why doesn't @Google know the names of the streets Palestinians walk on? The streets we celebrate on. The streets we die on. #FreePalestine #SaveSheikhJarrah @googlemaps @Apple https://t.co/PaRIYWHkan

وضمن الحملة على غوغل، بث الفنان الكوميدي الفلسطيني الأمريكي عامر زهر مقطع فيديو، أشار فيه إلى انحياز غوغل لصالح إسرائيل، وإضافة أصغر شوارع المستوطنات على خرائطها، بينما تتجاهل حتى نشر أسماء الشوارع في المدن الفلسطينية.

View this post on Instagram

كان المئات من موظفي شركة (فيسبوك) وقعوا رسالة قبل أيام تطالب إدارتهم بعدم حذف المحتوى الفلسطيني، أو التضييق عليه، ومطالبة طرف ثالث بإجراء تدقيق على سياسات الرقابة تجاه الفلسطينيين والعرب، مشيرين بهذا الخصوص إلى تصريحات نتنياهو يصف فيها الفلسطينيين بأنهم “إرهابيين”.

وضمن ذات التوجه، وجهّت “نقابة المحامين التقدميين”، ومنظمة “أصوات يهودية من أجل السلام”، ومجموعة “الحقوق الإلكترونية”، رسالة لمديرة العمليات في شركة فيسبوك شيرلي ساندبرغ تطالب فيها بالوقف الفوري لجميع أشكال الرقابة والحذف للمحتوى المؤيد للحقوق الفلسطينية في جميع الشركات التابعة للشركة بضمنها (إنستغرام) وإعلان رسمي عن سياسات الرقابة التي تعتمدها.

— The Verge (@verge) May 20, 2021

Apple employees call for company to support Palestinians in internal letter https://t.co/hF3qp3fUjG pic.twitter.com/LkCKEA82gP

وقع أكثر من ألف موظف في شركة (أبل) رسالة للمدير العام للشركة تيم كوك تطالبه بإصدار بيان يتم فيه الاعتراف بأن ملايين الفلسطينيين يعانون تحت الاحتلال الاسرائيلي.

وقال البيان، الذي أصدره مجمع الموظفين المسلمين في شركة أبل إنهم اعتادوا على عدم مناقشة القضايا السياسية الحساسة، ومنها الفلسطينية في مكان العمل، لكن أمام استمرار تنكر إسرائيل والقوى المؤثرة لحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية، فإنهم يشعرون كموظفين بالإحباط والحزن، مطالبين الشركة بإعلان موقف يدين العدوان على الفلسطينيين.

. @Apple has the opportunity to step up and do the right thing. To be on the right side of history. Being brave takes courage… will #Apple join the fight against injustice? Or just maintain the painful, discriminatory status quo? #Palestine https://t.co/v7xQvgCGOm

وطالب موظفو أبل بإعلان الشركة أن حياة الفلسطينيين مهمة، وألا يشمل هذا الاعلان كلمات عامة، مثل: اشتباك، أو طرفي الصراع، باعتبار ذلك مساواة بين الضحية والمعتدي.

We stand in solidarity with Palestinians who went on a historic general strike to protest Israel’s deadly assault on Gaza.

Amazon & Google recently signed a $1B deal supporting Israel's military. Amazon is complicit in state killings and human rights abuses.

Thread https://t.co/33AiVIIEHN

— Amazon Employees For Climate Justice (@AMZNforClimate) May 21, 2021